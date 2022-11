Deux hommes cagoulés et armés arrêtés à Val-Bélair le soir de l’Halloween

Deux jeunes hommes de 18 et 20 ans ont été arrêtés lundi soir alors qu’ils déambulaient dans les rues de Val-Bélair. Même si c’était le soir de l’Halloween, leurs cagoules n’avaient rien de festives.

L’arrestation a eu lieu dans le secteur du parc de la Chanterelle alors que des patrouilleurs passaient par là vers 18 h 30. Ils ont croisé deux jeunes cagoulés qui avaient des comportements suspects .

Les policiers ont rapidement constaté qu'ils étaient armés. Le plus jeune avait deux armes blanches sur lui et le plus vieux, un revolver à air comprimé. Ce dernier était aussi recherché depuis au moins deux ans puisqu’un mandat d’arrestation avait été lancé contre lui par la police de Sherbrooke alors qu’il était d'âge mineur.

Les deux individus ont été arrêtés puis libérés sous promesse de comparaître. Ils devraient faire face notamment à des accusations de port d'arme dans un dessein dangereux.

L’évènement n’est pas sans rappeler les sept arrestations pour intimidation extrême sur des mineurs survenues à Val-Bélair en juin, puisque plusieurs suspects étaient aussi cagoulés.

Or, le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, David Pelletier, affirme que selon les premières informations, il n’y aurait pas de lien entre les deux histoires.