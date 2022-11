Radio-Canada fête ses 40 ans sur la Côte-Nord

Il y a 40 ans, le 1 er novembre 1982, Radio-Canada diffusait ses premières émissions de radio et de télévision à partir de la Côte-Nord, sur CBSI et CBST. Depuis, les voix et les visages du diffuseur public accompagnent le quotidien des citoyens d'une vaste région qui s'étend de Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par les villes nordiques de Fermont et Schefferville.

Au tout début de la radio de Radio-Canada sur la Côte-Nord, une émission matinale à la radio, La barre du jour, et une émission musicale l'après-midi, À plein volume, étaient diffusées. À la télévision, un bulletin d'informations quotidien était également produit.

En 1982, près de 50 employés, dont une vingtaine de techniciens, assuraient la production radio et télévisuelle.

La station de Sept-Îles cessera de produire son bulletin télévisé en 1990, et une partie des effectifs seront alors transférés à Québec.

Les moyens de production de Radio-Canada en 1982 Photo : Radio-Canada

Une fermeture à Schefferville qui coïncide

Le jour de l'ouverture officielle de la station, Brian Mulroney, alors président de la minière Iron Ore du Canada (IOC), annonce la fermeture des installations à Schefferville. Un an plus tard, René Coicou, maire de Gagnon, annonce la fermeture de la mine de Fire Lake et le démantèlement de sa ville.

Deux ans après la fermeture de la mine à Schefferville, la fermeture de la ville de Gagnon sur la Côte-Nord porte un autre coup dur pour la région. Un événement qui rappelle le triste épisode de la crise du fer à Schefferville, comme l’explique l’animateur Jean Ducharme au Téléjournal du 13 octobre 1984. Dans son reportage, la journaliste Monique Durand dresse un sombre portrait de la ville devenue presque fantôme.

L'ouverture de Radio-Canada est la seule bonne nouvelle depuis longtemps pour la région , s'exclamait en 1982 le premier directeur de la station, Jacques Houde.

Radio, télévision, web et Vidéojournal

Aujourd'hui, ICI Côte-Nord compte des émetteurs radio à travers la région, pour un territoire de près de 300 000 km2.

À partir de ses deux stations à Baie-Comeau et Sept-Îles, plus de 25 employés accompagnent les auditeurs et auditrices pour les informer, les divertir et les rassembler.

Ils produisent des contenus autant à la radio, à la télévision que sur le web. Depuis novembre 2021, Radio-Canada Côte-Nord informe aussi ses auditeurs avec le Vidéojournal, dans une formule vidéo unique et adaptée au téléphone cellulaire.

Le matin, les auditeurs nord-côtiers peuvent écouter Bis Petitpas à l’émission Bonjour la Côte. L’après-midi, c’est Nicholas Bergeron qui prend le flambeau radiophonique à la barre de l’émission Boréale 138.

Un téléjournal régional est produit depuis 10 ans, à partir de la Maison de l’Est de Radio-Canada à Rimouski.