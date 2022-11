Employés de soutien et loi spéciale : des parents d’élèves soutiennent une possible grève

À l'arrivée à l'école mardi, plusieurs parents de Toronto ont tenu à démontrer qu'ils appuient les employés de soutien des écoles de leurs enfants comme les aides-enseignants, les bibliothécaires, les concierges et les employés administratifs.

Malgré le projet de loi du gouvernement Ford et son recours à la disposition de dérogation, ces parents estiment que ces travailleurs ont le droit de débrayer.

Si les 55 000 employés de soutien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) vont de l'avant avec la grève vendredi, des centaines d'écoles fermeront leurs portes pour la journée.

M. Gilbert se dit frustré par la réponse du gouvernement ontarien dans le dossier des négociations avec les travailleurs en éducation. Photo : Radio-Canada

Des parents sont prêts à garder leurs enfants à la maison si la menace de débrayage se concrétise.

Je suis très frustré par la réponse du gouvernement, très sincèrement , dit un père de deux enfants d'âge scolaire dans une école élémentaire à Toronto.

Selon Benjamin Gilbert, le gouvernement devrait négocier avec le syndicat .

Nos employés de soutien et nos enseignants méritent des salaires équitables. Ce projet de loi est inacceptable , ajoute-t-il.

Une fermeture pour une bonne cause

Pour nous, la fermeture des classes ne serait pas une bonne nouvelle évidemment. On a deux enfants et on doit les garder chez nous , explique Benjamin Gilbert.

Il a tout de même un plan B dans l'éventualité d'une grève vendredi. M. Gilbert dit comprendre les demandes des employés en éducation, particulièrement en ce qui concerne le salaire.

Il faut avoir des salaires justes pour les gens qui travaillent dans les écoles et à ce moment-ci on n'en a pas , croit le père de famille.

Ashok Argent-Katwala, un père d’élève dans une école élémentaire à Toronto, est aussi critique de l'utilisation du projet de loi spéciale pour bloquer tout débrayage.

Ashok Argent-Katwala affirme que sa famille à la chance d'avoir des employeurs qui la soutienne en cas de fermeture des écoles vendredi, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Photo : Radio-Canada

Nous devons soutenir les personnes qui travaillent dans les écoles. Je pense que c'est une utilisation déraisonnable d'un pouvoir extraordinaire , estime Ashok Argent-Katwala.

J'aimerais voir le gouvernement négocier de bonne foi, mais cela ne semble pas être le cas de leur côté en ce moment. Je ne pense pas qu’ils pourront arriver à une entente sans cela , pense-t-il.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également dénoncé le recours à la disposition de dérogation dans ce dossier.

Il estime qu'une province ne devrait jamais utiliser la clause dérogatoire pour limiter les droits des travailleurs .

Bryce Sharman affirme qu'il encouragera les employés de soutien jusqu'à la toute fin de leurs négociations d'une nouvelle convention collective. Photo : Radio-Canada

Bryce Sharman est le père de deux enfants; une fille d’âge scolaire et un enfant à la garderie.

Il est aussi prêt à rester à la maison avec ses enfants si nécessaire.

« Nous soutenons les travailleurs. Ils sont très bons avec ma fille et je les appuie jusqu'au bout. » — Une citation de Bryce Sharman, père de deux enfants à Toronto

Nous avons un plan de secours pour vendredi, mais même si nous n’en avions pas, nous trouverions une solution , note le père.

Nous savons tous que Toronto est une ville chère et ces travailleurs font un excellent travail et ils ont aussi besoin de vivre , ajoute-t-il.

Les deux parties sont toujours loin d'une entente sur la question des salaires, notamment.

Dans sa plus récente offre, le gouvernement Ford propose 2,5 % aux syndiqués qui gagnent moins de 43 000 $ par an et 1,5 % aux autres travailleurs.