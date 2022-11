25 $ de plus par mois pour les Manitobains en situation de handicap

Todd Donohue, défenseur des intérêts de cette communauté, affirme que sa santé se détériore parce qu'il ne peut se permettre d'acheter des aliments nutritifs.

Il parcourt les allées d'une épicerie de Winnipeg, vérifiant les prix et faisant mentalement des calculs pour s'assurer que sa facture hebdomadaire ne dépasse pas environ 4 $ par jour en nourriture.

Todd Donohue bénéficie d'une aide à l'emploi et au revenu en cas d'invalidité. Atteint d'une grave maladie de Crohn, il vit de pain, de Kraft Dinner et de laitue, même s'il sait qu'un meilleur régime alimentaire l'aiderait à mieux gérer ses symptômes.

Alors qu'il s'approche de l'allée des viandes, il dit : Franchement, tout cela est hors de ma gamme de prix. C'est trop cher. Si j'ai quelques dollars de plus, je pourrais acheter un paquet de baloney.

« À l'heure actuelle, nous sommes tellement au-dessous du seuil de pauvreté que nous ne voyons même pas le seuil de pauvreté. » — Une citation de Todd Donohue, personne ayant un handicap

Comme c’est le cas pour des milliers d’autres Manitobains, le chèque mensuel d'aide aux personnes handicapées de Todd Donohue a augmenté de 25 $, passant, dans son cas, de 1095 $ à 1120 $ par mois.

Cette augmentation de l'aide arrive après que la province a annoncé, en août dernier, un programme d'aide financière aux familles d’une valeur de 87 millions de dollars.

De ce montant, environ 8 millions de dollars sont destinés aux personnes qui reçoivent l'aide à l'emploi et au revenu. La province en dénombre en ce moment 38 619, selon le dernier rapport du ministère de la Famille.

Les bénéficiaires de l'aide générale à l'emploi et au revenu sans enfant à charge recevront 50 $ de plus par adulte chaque mois. Quant à ceux qui reçoivent l'aide aux personnes handicapées, ils recevront 25 $ de plus par ménage, chaque mois.

Desiree McIvor est la porte-parole de la coalition Abolissons la pauvreté au Manitoba (Make Poverty History Manitoba). Elle affirme que si les gens apprécient d'avoir quelques dollars de plus dans leurs poches, ils affirment aussi que c'est loin d'être suffisant pour faire face à la hausse des prix.

L'aide à l'invalidité n'avait pas augmenté depuis 10 ans, rappelle-t-elle.

« Compte tenu de l'augmentation des prix à l'épicerie, de l'essence et de tout le reste, le fait de n'avoir que 25 $ de plus pour les personnes les plus vulnérables est une véritable gifle. » — Une citation de Desiree McIvor, porte-parole Abolissons la pauvreté au Manitoba

La ministre de la Famille, Rochelle Squires, affirme de son côté que la province s'efforce de répondre aux besoins fondamentaux des personnes qui vivent de l'aide sociale.

Avec les informations de Rachel Bergen