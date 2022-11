Les bars de la C.-B. ouverts plus longtemps pendant la Coupe du monde de soccer

C'est la première fois depuis 1986 que le Canada se qualifie pour la Coupe du monde , justifie le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth.

La province veut ainsi donner la chance aux partisans de profiter des matchs qui se dérouleront tard le soir ou tôt le matin, la Coupe du monde de la FIFA ayant lieu cette année au Qatar avec 10 heures de décalage horaire.

Le gouvernement dit également vouloir soutenir la reprise économique et la sortie de la pandémie.

Pas de vente d’alcool

La flexibilité sur les heures d'ouverture et de fermeture ne s'étend pas aux magasins qui vendent de l'alcool. Les bars ne pourront pas, non plus, en servir pendant ces heures prolongées.

Ce n'est pas toujours une question d'alcool. Il s'agit surtout d'offrir un environnement où les gens peuvent s'amuser, passer du bon temps et regarder le match , déclare Ian Tostenson, PDG de l'Association des restaurateurs et des services alimentaires de la Colombie-Britannique.

« Les gens ne commencent pas à boire à 7 h du matin. » — Une citation de Ian Tostenson, PDG de l'Association des restaurateurs et des services alimentaires de la C.-B.

Dans le passé, la Colombie-Britannique a déjà permis aux bars d'être ouverts plus longtemps pendant des événements sportifs, comme lors des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou encore la Coupe du monde de rugby en 2015.

La Coupe du monde de soccer aura lieu du 20 novembre au 18 décembre.