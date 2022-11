Mauvaise surprise : des frais imprévus pour acheter sa voiture après une location

J’étais perplexe. J’ai demandé des explications au concessionnaire, lui disant que je ne comprenais pas pourquoi je devais payer ces frais supplémentaires , raconte-t-il.

« Je n’ai trouvé nulle part dans mon contrat de location de précisions sur ces frais. » — Une citation de Samuel Morgenstein

M. Morgenstein dit n’avoir jamais eu de réponse concrète du gestionnaire des services financiers du concessionnaire Marino’s Fine Cars Subaru à Etobicoke avec qui il avait fait affaire.

Le Torontois a alors voulu savoir si le concessionnaire pouvait lui offrir une exemption de ces frais. Le gestionnaire des services financiers lui a alors affirmé que c’était impossible.

Il m’a dit qu'il n'avait pas de contrôle sur cela, continue-t-il. Si je me souviens bien, il a dit que c’était des frais qu'il devait facturer.

Pour M. Morgenstein, ces frais ne semblaient pas reliés à ceux demandés pour s'assurer que le véhicule répond aux exigences du programme de certification comme c'était stipulé dans le contrat. Ces frais ne semblaient pas liés à quoi que ce soit , maintient-il.

Il allègue que le concessionnaire n’a jamais répondu à son courriel et qu’on l’a plutôt appelé pour discuter de la situation au téléphone.

M. Morgenstein n’était pas non plus dans une bonne position pour négocier. Je devais acheter mon véhicule, ma location allait prendre fin. Il avait d’ailleurs attendu jusqu’à ce moment pour faire l’achat dans le but d'optimiser son emprunt et ne s’attendait pas à être pris de court.

Il a donc été contraint de payer les 615 $.

« Dans l'ensemble, je dirais que j'ai été malheureux et surpris. Ce n'était pas la façon dont je voulais conclure cette location. » — Une citation de Samuel Morgenstein

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dans cette image, l'on constate que le contrat de location initiale ne faisait pas mention de rachat de bail. Contrairement à ce que soutient le concessionnaire dans sa réponse à Radio-Canada, la clause n'y apparaît pas. Photo : Radio-Canada

Par l’entremise de son avocat, le concessionnaire soutient qu’il est dans l’impossibilité de discuter de transactions précises . Il ajoute cependant que le contrat de location standard du concessionnaire contient une clause de rachat qui prévoit la facturation de frais d’administration lors de la transaction de rachat . Enfin, il rappelle que le ministère des Transports de l'Ontario exige une inspection de sécurité et un transfert de propriété qui entraînent des frais qui sont en fin de compte payés par le client .

Ce concessionnaire n’est pas le seul à demander ce genre de frais de fin de contrat de location.

Une faille dans la loi

Même si ces frais ne sont pas dans le contrat initial de location, ils sont légaux, lance Maureen Harquail, la présidente-directrice générale du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCVA), l’organisme de protection des consommateurs.

Elle fait part d’une nuance importante : le concessionnaire n’a jamais signé le contrat en question.

Souvent, les contrats signés pour une location sont avec une compagnie de financement du fabricant automobile , explique-t-elle.

Elle cite l’exemple de Ford. L’on pourrait signer un contrat de location dans un concessionnaire du fabricant à Toronto. Cependant, le contrat sera entre Crédit Ford Canada et le client. Le rôle du concessionnaire est d’agir en tant qu'intermédiaire pour cette transaction.

« Le concessionnaire ne fait pas partie du contrat. » — Une citation de Maureen Harquail, présidente-directrice générale du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles

Elle croit donc qu’il est probable qu’il va y avoir des frais additionnels si le concessionnaire juge qu’il y a du travail à faire sur place ou qu’il y a des dépenses liées au processus de rachat du bail.

Mme Harquail affirme qu’il existe donc un problème, une faille dans la loi. Il s’agit de quelque chose qui n’a pas été contemplé dans la loi . Elle tempère cependant ce propos en ajoutant que les travaux effectués par le concessionnaire au moment de cette transaction ne sont pas non plus pris en compte dans la loi.

La présidente-directrice générale de COCVA confirme avoir reçu des appels de la part de certains consommateurs en lien avec cette situation, mais dit qu’ils ne forment pas la majorité des plaintes reçues.

La présidente-directrice générale de COCVA, Maureen Harquail, rappelle à tous ceux et celles qui veulent acheter leur véhicule à la fin de leur contrat de location qu'ils peuvent se rendre à différents concessionnaires pour trouver le meilleur prix d'achat. Photo : Fournie par COCVA

Ce n’est donc pas notre plus grande priorité , déclare-t-elle.

Elle rappelle aux consommateurs qu’il n’est pas nécessaire de faire affaire avec le concessionnaire avec lequel le contrat initial a été signé pour compléter l’achat du véhicule. L’on peut se rendre à n’importe quel concessionnaire.

Dans certains cas, dit-elle, il serait également possible de faire cette transaction directement avec la société de financement du fabricant automobile.

S’en sortir sans payer les frais

Alex Bukin a repris le contrat de location d’un autre client pour une Hyundai Elantra Sport 2018 le 15 avril 2019. Le bail étant de quatre ans : il devait venir à échéance le 26 septembre dernier. Le jeune homme a entrepris ses démarches d’avance, soit un mois avant la date butoir.

Il s'est tout d'abord rendu au concessionnaire le plus près de chez lui, soit Rexdale Hyundai à Etobicoke.

Ils m’ont alors envoyé un courriel avec un devis pour le rachat du bail de 600 $ , raconte-t-il.

Dans le courriel, le gestionnaire des services financiers de l’établissement lui a demandé 599 $ de frais de rachat de bail en plus des frais pour les droits d'immatriculation.

En réponse, je lui ai écrit que je ne pensais pas qu’il avait le droit de m’imposer ces frais. J’ai vérifié mon contrat de location et ces frais n’étaient indiqués nulle part , soutient ce Torontois.

« Je lui ai dit qu’il n’avait pas le droit de faire ça. Il m’a répondu que ces frais sont obligatoires. » — Une citation de Alex Bukin

Alex Bukin s’est alors rendu à Gyro Hyundai, le concessionnaire avec lequel il avait signé son contrat de location en 2019. Le gestionnaire des services financiers lui a alors indiqué que le rachat de bail allait coûter 500 $.

Je lui ai alors demandé pourquoi il y avait une différence de 100 $ entre vous et l’autre concessionnaire. Il m’a répondu qu’en signant les papiers ici, je profitais d’un rabais de 100 $.

M. Bukin lui a alors indiqué que ces frais étaient, selon lui, illégaux. On lui a répondu que personne ne travaillait gratuitement et qu’il y avait des frais qui étaient rattachés à ce processus.

Le fait que les concessionnaires proposaient des prix différents sentait déjà mauvais pour moi , raconte-t-il.

Il s’est alors renseigné auprès du Service de finances de Hyundai Motor. On m’a rassuré que les concessionnaires n’avaient pas le droit de me facturer ces frais. L’entité financière lui a d’ailleurs assuré qu’elle allait le contacter plus tard.

Alex Bukin a finalement trouvé un concessionnaire chez qui il a pu acheter son véhicule sans payer de frais d'administration après deux tentatives échouées. Photo : Radio-Canada

Entretemps, M. Bukin a entrepris ses propres recherches en ligne et est tombé sur une publication sur Reddit avec des plaintes similaires concernant des concessionnaires de Hyundai. L’auteur de la publication a d’ailleurs expliqué son processus pour éviter les frais supplémentaires. M. Bukin a alors publié son histoire sur cette page, et l’auteur lui a proposé de se rendre àDixie Hyundai, à Mississauga.

Il m’a assuré que le gérant, Drew Pearson, était une bonne personne et allait pouvoir m’aider. Il n’allait pas me facturer ces frais , explique Alex Bukin.

Suivant le conseil, il s’est rendu à ce concessionnaire et n’a pas eu besoin de payer de frais d’administration pour la transaction.

Pendant ce temps, le service des finances de Hyundai Motor lui a envoyé un courriel pour lui dire que Gyro Hyundai n’allait plus lui facturer ces frais. Mais Alex Bukin était heureux de s’être plutôt rendu à un concessionnaire près de chez lui qui ne lui a jamais imposé ce genre de frais.

Le concessionnaire 401 Dixie Hyundai à Mississauga fait partie de ceux qui ne facturent pas de frais d'administration ou de rachat de bail au moment de l'achat. Photo : Radio-Canada

Pour Drew Pearson, le fait de ne pas facturer ces frais d’administration est d’ailleurs un investissement à long terme pour son concessionnaire.

« Il ne faut pas oublier que le bouche-à-oreille est important. Ça peut se répandre comme une traînée de poudre et peut être positif ou négatif. » — Une citation de Drew Pearson, directeur général de 401 Dixie Hyundai

En réponse à une question lui demandant ce qu’il dirait aux concessionnaires qui continuent de demander ce genre de frais, Drew Pearson affirme qu’ il est important que les concessionnaires, en tant que représentants du fabricant, restent uniformes dans leur message au public .

Il est d'ailleurs satisfait de la façon dont sont rédigés actuellement les contrats de location.

Des frais qui peuvent aller à l’encontre des politiques internes

Une porte-parole de Hyundai Canada affirme que le fabricant et sa société de financement ont récemment publié un bulletin national dans lequel ils ont stipulé les exigences légales aux concessionnaires, leur interdisant notamment de demander des frais d’achat de véhicule pour des contrats de location imprimés avant le 28 novembre 2019.

Dans le courriel, la directrice nationale des relations publiques, Jennifer McCarthy, explique que les contrats de location imprimés avant cette date ne divulguent pas de ‘‘frais d'achat de véhicule’’ .

« Par conséquent, les concessionnaires ne peuvent pas facturer ces frais aux clients qui choisissent d'acheter leur véhicule loué avant le 28 novembre 2019 . » — Une citation de Jennifer McCarthy, directrice nationale des relations publiques de Hyundai Canada

Les contrats signés après cette date comprennent des frais d’achat de 325 $. Ainsi, dit-elle, les concessionnaires peuvent alors facturer aux clients jusqu’à 325 $ pour acheter leur véhicule loué le 28 novembre ou plus tard .

Elle ajoute qu’il existe bel et bien des frais supplémentaires et des taxes associées à l’achat, dont la certification de la sécurité et les frais qui y sont rattachés, la certification des émissions, ou encore le coût de la licence et de l’immatriculation.

Cependant, nous avons rappelé à nos concessionnaires que dans notre engagement à une communication claire et transparente avec nos clients, ils ne doivent facturer que les frais explicitement divulgués aux clients dans leur contrat de location original , soutient Mme McCarthy.

« Tous les montants liés aux frais d'achat de véhicule doivent être clairement détaillés et divulgués au client lors de la transaction afin de se conformer aux lois applicables en matière de protection des consommateurs. » — Une citation de Jennifer McCarthy, directrice nationale des relations publiques de Hyundai Canada

De son côté, Subaru Canada dit soutenir son réseau de concessionnaires et reste à l’écoute du client pour résoudre les problèmes précis .

Sa porte-parole, Julie Lychak, rappelle que les clients qui ne sont pas en défaut de paiement des obligations en vertu d’un bail peuvent acheter leur véhicule et que le processus comprend certains frais, énumérés dans le contrat.

Elle ajoute cependant que les clients peuvent aussi être tenus de payer des frais de rachat de bail au concessionnaire, qui compensent les coûts associés à l'administration de l'option d'achat .