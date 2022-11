Un panneau publicitaire fait la promotion de l’avortement en Saskatchewan

Alors que les panneaux publicitaires anti-avortement sont souvent visibles sur les autoroutes de la Saskatchewan, l’organisme sans but lucratif Abortion is Healthcare Signs a décidé de commanditer une affiche qui fait la promotion de l’avortement, près de la ville d’Aylesbury.

Le message inscrit sur ce panneau est Abortion is healthcare , ou l’avortement est un soin de santé.

La vice-présidente d’Abortion is Healthcare Signs, Rachel Regio, affirme que l'organisme veut réduire la stigmatisation autour de l’avortement et promouvoir la disponibilité et l’accessibilité de ce service auprès des personnes qui en ont besoin.

Par exemple, dit-elle, les personnes qui habitent dans le nord de la province ou dans les régions rurales doivent souvent voyager pendant des heures pour avoir accès à un avortement chirurgical, un service offert seulement à Regina et Saskatoon.

L'échéancier pour obtenir un avortement varie aussi d’une région à l’autre dans la province. À Saskatoon, une personne peut se faire avorter jusqu'à la 12e semaine de grossesse, alors qu’à Regina, ce service est disponible jusqu’à un maximum de 18 semaines et six jours.

De plus, certains médecins refusent de prescrire la pilule abortive Mifegymiso et des pharmacies ne veulent pas la vendre.

Rachel Regio avance que son organisme compte payer pour d’autres panneaux publicitaires semblables à Yorkton et Weyburn dans un futur proche. Elle reconnaît que ces messages susciteront des réactions variées.

« Tout le monde a droit à son opinion. Au sein de notre organisme, nous voulons mettre l’accent sur le fait qu'il s'agit d'une procédure de soins de santé. » — Une citation de Rachel Regio, vice-présidente d’Abortion is Healthcare Signs

La porte-parole pour la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada (CDAC), Tasia Alexopoulos, est ravie que la Saskatchewan ait enfin un panneau publicitaire qui lance un message pro-avortement.

Selon elle, il est important d’avoir des messages positifs sur ce sujet, et qui sont basés sur des faits.

Avec les informations de Yasmine Ghania