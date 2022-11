Cinq ans après sa disparition, d’autres recherches prévues pour retrouver Mélissa Blais

Il y a cinq ans, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017, Mélissa Blais disparaissait à la sortie d’un bar de Louiseville et depuis, le mystère plane. Malgré les nombreuses recherches, la jeune femme n’a jamais été retrouvée. Le véhicule avec lequel elle s’était déplacée n’a aussi jamais été localisé.

Les années ont passé, mais ses proches n’ont jamais abandonné les démarches pour éclaircir les circonstances de sa disparition. La demi-soeur de Mélissa Blais, Manon St-Pierre, affirme que des plongeurs retourneront à un endroit précis de la rivière du Loup.

La fin de semaine prochaine, des membres du groupe Les plongeurs de l’Espoir, qui ont déjà participé aux efforts pour retrouver la jeune femme, devraient fouiller le cours d’eau à la hauteur du pont Masson, qui relie Louiseville et Yamachiche.

« Chaque fois, c’est un regain d’espoir, peut-être qu’on va avoir des réponses, peut-être qu’on va arrêter de la chercher. » — Une citation de Manon St-Pierre, demi-soeur de Mélissa Blais

Une information fournie par une médium est à l’origine de ces nouvelles recherches. On va aller voir, on n’a rien à perdre , a déclaré Manon St-Pierre, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Elle affirme qu’il est très plausible que sa demi-soeur soit passée par là pour retourner chez elle, à Yamachiche. C’est un endroit où elle aurait pu facilement passer , a-t-elle déclaré, en précisant que si Mélissa Blais était en état d’ébriété, elle aurait pu vouloir éviter de passer par une route principale.

Manon St-Pierre dit avoir parlé à des enquêteurs responsables du dossier et ils pensent que ça a été [sillonné] par la Sûreté du Québec, mais seulement en bateau et non en plongée , relate-t-elle.

L’espoir de retrouver Mélissa Blais est toujours très fort, tout comme le désir de comprendre ce qui s’est passé. Si c’était un accident d’auto, ce serait tellement plus facile à accepter que si quelqu’un s’en est pris à elle , explique Manon St-Pierre.

« Pour la famille, ce serait beaucoup plus facile à accepter que ce soit un accident d’auto qu’un meurtre. » — Une citation de Manon St-Pierre, belle-soeur de Mélissa Blais

La mère de famille, qui était âgée de 34 ans au moment de sa disparition, a été vue pour la dernière fois au bar Les deux dés sur la rue principale à Louiseville, peu après 2 h du matin. C’est à cet endroit que son cellulaire a émis son dernier signal.

Voiture recherchée en lien avec la disparition de Mélissa Blais Photo : Radio-Canada

Si ces nouvelles recherches ne permettent pas de retrouver Mélissa Blais ou sa voiture, les proches comptent persévérer.

On n’abandonnera pas, ça c’est sûr. Je ne peux pas abandonner Mélissa, c’est impossible , affirme Manon St-Pierre.