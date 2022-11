COP27 en Égypte : une mauvaise idée, affirment les militants des droits de la personne

Des organisations de défense des droits de la personne dénoncent la décision de tenir 27 e Conférence annuelle des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) dans la cité balnéaire de Charm el-Cheikh, en Égypte, car l'État est reconnu pour son mépris des droits et libertés, disent-elles.

En plus des États, parties à la Convention-cadre, des milliers d’experts, de représentants du monde des affaires et d' ONG ainsi que des journalistes de partout participeront au sommet.

Le régime d’Abdel Fattah Al-Sissi n'a toutefois guère de sympathies envers ces deux derniers groupes : [il] persécute sans relâche les critiques, les dissidents et dissidentes, les journalistes, les défenseurs et défenseures des droits de la personne et les activistes politiques , soutient dans un communiqué l’ ONG Human Rights Watch (HRW), qui décrit une répression massive de la dissidence .

Des milliers d’Égyptiens, dont des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des manifestants pacifiques, des avocats et des étudiants, sont derrière les barreaux sans base légale et à la suite de procès inéquitables, rappelle également Amnistie internationale (AI).

« À l’approche de la COP27, les relations publiques de l'Égypte fonctionnent à plein régime pour dissimuler la terrible réalité dans les prisons, où les prisonniers et prisonnières politiques croupissent dans des conditions qui violent l'interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements. » — Une citation de Amnistie internationale

Accorder cette vitrine à l’Égypte, c’est permettre à Abdel Fattah Al-Sissi de redorer sa réputation après avoir présidé plus d'une décennie de répression brutale , estime la coalition Campagne égyptienne pour le climat et la démocratie (CECD).

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, sort de son hôtel après avoir pris part à la 13e réunion du dialogue de Petersberg sur le climat, à Berlin le 19 juillet 2022. Photo : Getty Images / JOHN MACDOUGALL

Qui plus est, le régime persécute les activistes de l’environnement, affirme la CECD . Des militants qui se sont opposés à des politiques gouvernementales telles que l’importation de charbon, la pollution de l’eau ou la destruction d’espaces verts ont été harcelés, emprisonnés, mis sous surveillance et réduits au silence, souligne l’organisme.

Human Rights Watch note, elle aussi, que les groupes pro-environnement subissent de fortes pressions si leurs recherches critiquent l’action du gouvernement. Les déplacements de scientifiques, universitaires et journalistes ont ainsi été limités, tandis que les subventions et dons qu’ils reçoivent ont été restreints. Ces contraintes ont poussé des activistes à quitter le pays ou à cesser leurs activités.

Pendant la tenue de la conférence, les manifestants enregistrés ne pourront se rassembler que dans des zones délimitées, loin du centre de conférences, des diplomates, journalistes et négociateurs. D'ailleurs, il ne faudra pas s’étonner de voir des organisations censées représenter la société civile adopter des positions pro-gouvernement à la COP27, puisqu’elles ont toutes été approuvées par le régime , souligne Pascoe Sabido du Corporate European Observatory, qui a organisé plusieurs événements en marge des COP depuis 2011.

Un pays hôte contesté

La COP27 a pour objectif de porter la voix des leaders africains afin de mobiliser plus de soutien international pour un rétablissement écologique de l’Afrique , selon la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Les ONG récusent cependant l’idée que le président égyptien parle au nom du continent.

Ce régime ne représente pas le peuple égyptien et ne représente en aucune façon le continent africain ou les pays du Sud , déclare la CECD .

Pourquoi, dans ce contexte, avoir décidé de tenir la rencontre en Égypte?

Le choix des pays hôtes des conférences est un processus hautement politique, rappelle Sébastien Jodoin, professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l’environnement.

Cette année, il revenait à un pays d'Afrique d’accueillir la rencontre et l’Égypte était l'un des seuls à avoir la capacité de le faire.

Il y a une rotation entre différentes régions du monde, explique M. Jodoin. Quand c’est le tour des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ce n'est pas comme s'il y avait d’excellents choix en termes de respect des droits humains ou de leadership pour la réduction des gaz à effet de serre.

Des cimenteries dans la région de Wadi al-Qamar, à proximité d'Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. Photo : Reuters / AMR ABDALLAH DALSH

L’organisation de la COP aurait-elle pu exiger des changements à l’Égypte, comme le réclament les activistes?

Le mandat de la Convention n’est pas de faire la promotion des droits de l’homme, remarque M. Jodoin. Leur respect n’est donc pas un enjeu dans l’attribution des rencontres, même si dans un monde idéal, ce serait un critère , souligne-t-il.

Si les États décidaient de tenir les conférences dans des pays qui sont des chefs de file en matière de lutte contre les changements climatiques et de respect des droits fondamentaux, il faudrait qu'ils se mettent d’accord et qu’il y ait un vote en ce sens, note M. Jodoin.

Mais cela pose toutes sortes de problèmes. Je peux très bien imaginer qu’il y a des États qui vont dire : "nous, on sait ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver la planète d'une crise climatique". De s'investir dans une lutte comme celle-là, ça va juste être une distraction.

Ce genre de changements s’est déjà vu dans d'autres contextes, mais c'est le résultat d'un long processus, croit-il.

« On voit qu'il y a une émergence de l'importance des normes des droits humains dans le système multilatéral sur le climat, mais cela s'est toujours fait avec beaucoup de résistance de la part de certains États. » — Une citation de Sébastien Jodoin, professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université McGill

La station balnéaire de Charm el-Cheikh se trouve à près de 500 km au sud du Caire. Photo : Reuters / SAYED SHEASHA

Pour Leïla Cantave, membre de la délégation jeunesse de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), qui se rendra en Égypte pour la COP27, les restrictions à la liberté d'expression en Égypte sont un problème majeur, mais ne remettent pas en question sa participation à la rencontre.

En tant que jeune femme noire, qui n’est pas souvent incluse dans ces espaces, je sens une responsabilité d’y aller pour faire pression sur les négociations , souligne Mme Cantave. C ’est une occasion de parler de justice climatique que je ne peux pas laisser passer.

« L'Égypte n'est pas l’endroit idéal pour tenir cette conférence, mais la cause de la COP passe par-dessus. » — Une citation de Leïla Cantave, membre de la délégation jeunesse de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale

Prendre part à la COP n'est pas la seule manière de faire pression pour mettre à l’avant-plan les enjeux climatiques, insiste Mme Cantave, mais c'est un des outils à notre disposition . Tu choisis ton combat , conclut-elle.

Des pressions fructueuses

Des organisations égyptiennes de défense des droits de l’homme jugent que le bureau de l’organisation de la COP devrait demander à l’Égypte de libérer les prisonniers politiques et de s’engager à permettre des manifestations pacifiques.

C’est également ce que réclame Human Rights Watch, qui considère qu’il faut créer un espace propice à la participation de la société civile aux négociations sur le climat, y compris en autorisant les manifestations.

Ces pressions semblent avoir porté des fruits, puisque certains prisonniers ont été libérés.

Ziyad el-Elaimy, ex-député et avocat des droits de l'homme, a ainsi été libéré le 26 octobre après trois ans et quatre mois de prison. Il a été gracié par le président, tout comme un millier d’autres prisonniers, relâchés depuis le mois de juin.

Mais il ne faudra pas relâcher l’attention après la COP, soulignent les ONG, qui s’inquiètent de possibles représailles de l’appareil de sécurité étatique lorsque les organisations internationales seront reparties. Ceux qui viennent de l’extérieur pourront repartir, une fois la COP27 finie. Ils n’auront pas à subir les conséquences de leurs actions. Il faut qu’une de nos préoccupations premières soit la sécurité de ceux qui devront rester, note Pascoe Sabido, du Corporate European Observatory.

Une quinzaine de récipiendaires du prix Nobel de littérature ont d’ailleurs signé une lettre demandant aux dirigeants mondiaux de réclamer la libération des prisonniers politiques. Ils citent en particulier le cas de l’activiste et blogueur Alaa Abd El-Fattah, en grève de la faim depuis six mois pour contester sa détention, et qui compte arrêter de boire à partir du 6 novembre, date de début de la COP 27.