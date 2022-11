Le projet de minimaisons à Sherbrooke avance, mais lentement

Les nouveaux plans révisés du quartier, qui doit compter 73 minimaisons, seront déposés aux fonctionnaires de la Ville de Sherbrooke, mardi.

C’est l’ensemble des plans qui vont permettre à la Ville de compléter avec nous l’entente promoteur , explique la chargée de projet à la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie, Maryse Goddard.

Cette dernière rappelle que le quartier sera situé dans le secteur Fleurimont, près du chemin Duplessis. On va prolonger la rue des Semailles. Donc, on a toute une section de rue à construire.

La majorité des minimaisons avaient été vendues, mais plusieurs personnes se sont désistées depuis. Désormais, ce sont une quarantaine d'acheteurs qui sont encore intéressés par leur projet.

« On a vécu beaucoup de difficultés. » — Une citation de Maryse Goddard, chargée de projet à la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie

Mme Goddard explique que le retard s'explique, en partie, à cause de la pandémie et de la restructuration qu’a dû vivre la firme de génie-conseil impliquée dans le projet. Elle a dû choisir certains clients. Il y en a qui ont passé, il y en a qui n’ont pas passé. Nous, on est dans le groupe qui est passé, alors on est super content. [...] La firme a pu choisir avec qui elle voulait continuer à faire affaire.

Maryse Goddard affirme que le souhait est de commencer à construire au printemps 2023 pour une livraison au début de 2024.