Des résidents de Chelsea se mobilisent après une consultation publique bâclée à leurs yeux

Des résidents de Chelsea ont fait parvenir une lettre, lundi, au maire de la Municipalité, Pierre Guénard, dans le but de critiquer la façon dont un registre qui devait permettre la tenue d'un référendum sur un règlement de zonage a été mis de l’avant.

À cette lettre, d’autres élus étaient copiés, dont la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ainsi que plusieurs politiciens et intervenants locaux.

Le règlement en question permettrait la construction de 1000 nouvelles unités d’habitation au centre-ville de Chelsea.

Le registre qui a été tenu de manière déficiente , tel que dénoncé par l’Association des résidents et résidentes du district 2 de Chelsea, a été à court de 50 voix pour pouvoir imposer un référendum. Un total de 595 voix étaient nécessaires pour mener à une telle procédure.

Signataire de la lettre envoyée au maire, le président de l'Association des résidents et résidentes du district 2 de Chelsea, Jacques Michaud, est persuadé que le processus mis en place par la municipalité avait pour but d’empêcher les gens de venir signer le registre.

Sur le côté légal, on pourrait dire qu'ils ont suivi les règles. Mais vraiment à un niveau très limité dans le sens où il manquait de l'information sur les règlements sur lesquels on s'enregistrait du côté français et l'information sur ces règlements-là était totalement absente au niveau anglais , dénonce-t-il.

Jacques Michaud, résident de Chelsea et membre du comité intérimaire de l’Association des résidents du district 2 (archives) Photo : Radio-Canada

Manque d’informations

De passage à l’émission Les matins d’ici, M. Michaud a soulevé que la promotion de la tenue du registre était quasiment absente .

Ce n’était pas annoncé dans les journaux ni sur les médias sociaux, alors que d’autres informations beaucoup moins importantes le [sont] , s’indigne le président.

Le processus a donc manqué de transparence , peut-on lire dans la lettre envoyée au maire Pierre Guénard. Les résidents n’avaient pas en leur possession toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la signature du registre , plaide l’association de district.

Si les détails avaient été accessibles plus tôt, les résidents auraient pu se faire une idée un peu meilleure pour digérer toute l'information , croit le président de l’association.

Pierre Guénard a été élu maire de Chelsea en novembre 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

C'est certain qu'il y a une pression de vouloir faire passer les règlements parce qu’il y a un temps restreint où la municipalité doit pouvoir faire approuver ce plan d'urbanisme jusqu'au niveau provincial , spécule le président. Ça, ça peut être une raison qui expliquerait.

Dans l’ensemble, la Municipalité de Chelsea a fait preuve de mauvaise foi dans le dossier, estime-t-il. On craint probablement de répondre à certains résidents qui ont beaucoup d'inquiétudes au niveau de l’environnement et de l'urbanisation, de la densification dans les zones de construction importante , avance M. Michaud.

Ça donnerait des ennuis au conseil municipal d'être capable de répondre aux résidents.

Reprendre le registre

L’Association des résidents et résidentes du district 2 de Chelsea termine sa lettre en demandant au maire de reprendre la conduite du registre , et ce, en suivant les bonnes procédures et communications avec les résidents .

Sinon, ils demandent à la Municipalité de tout simplement procéder directement à un référendum vu le nombre élevé de résidents qui ont signé le registre .

Ce n’est que si le référendum ne reçoit pas, par la suite, le nombre minimum de votes requis pour modifier les règlements que le conseil municipal pourrait alors, en toute légitimité , poursuivre l'application des règlements dans sa forme actuelle , indique la lettre.

« On demande au maire de reconsidérer. On pense que moralement, on a gagné la tenue du registre. » — Une citation de Jacques Michaud, président de l'Association des résidents et résidentes du district 2 de Chelsea

Si le registre avait été annoncé de façon adéquate , M. Michaud est convaincu qu’un nombre beaucoup plus imposant de résidents y auraient pris part.

Moralement, éthiquement, on pense que le conseil devrait passer à la tenue d'un référendum même si le registre n'a pas obtenu le nombre nécessaire de signatures , poursuit le président de l’association.

Contactée par Radio-Canada mardi matin, la Municipalité de Chelsea n’a pas encore répondu à la demande d’entrevue. Le conseil municipal doit d'ailleurs se réunir mardi, à 19 h.