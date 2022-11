Une cinquième équipe de hockey sénior se retire pour la saison au N.-B.

Rien ne va plus dans le hockey sénior au Nouveau-Brunswick. Les Acadiens de Caraquet annoncent que l’équipe ne participera pas à la saison 2022-2023. Il s'agit de la cinquième organisation de la province à prendre cette décision dans les derniers jours.

Après le retrait des équipes de Chaleur, Saint-Quentin, Haut-Madawaska et Cap-Pelé, l’équipe de Caraquet a confirmé cette décision lundi soir.

Un manque de joueurs explique le départ de la majorité des équipes, selon le président de la Ligue de hockey sénior Acadie-Chaleur (ACSHL), Charles E. Albert.

Oui, toutes les mêmes raisons. C'est-à-dire le manque d’intérêt des joueurs à participer , dit-il.

Le nombre d’équipes de la Ligue de hockey sénior Acadie-Chaleur passe donc de six à trois pour la saison 2022-2023.

Ainsi, les Alpines de Tracadie, les Maraudeurs de Dalhousie et les Marchands de Shippagan-Les-Îles seront sur la glace dès le début de la saison, prévu pour le 11 novembre.

Des joueurs partent, d'autres ont des priorités différentes

Charles E. Albert précise que plus de jeunes joueurs se dirigent vers Moncton et Fredericton pour leurs études et ne sont donc pas disponibles pour jouer dans leur région, à la fin de leurs études secondaires.

« C’est pas plaisant, lorsque ta ligue avait six équipes au début, en 2016, et là on est rendu à trois équipes, c’est la moitié! » — Une citation de Charles E. Albert, président de l'ACSHL

Il suppose aussi que la pandémie de COVID-19 a probablement eu un impact sur la liste des joueurs potentiels, alors que ceux-ci n’ont pas chaussé leurs patins pendant environ deux ans.

Mais lorsque le hockey est revenu, il y a des équipes qui ont eu de la difficulté à trouver des joueurs, l’esprit familial, ils veulent demeurer plus à la maison, jouer dans des équipes de garage où est-ce que tu es parti de la maison peut-être deux heures pour revenir par après , explique-t-il.

Des matchs entre les ligues?

Il faudra évidemment revoir le calendrier des matchs. Charles E. Albert a tendu la main au président de la Ligue de hockey sénior Beauséjour, Roger Brun, pour voir si les équipes pourraient s’affronter cette saison.

L’ouverture est là, à jouer des parties, lui il va contacter ses équipes, pour qu’on puisse jouer un calendrier de 10 parties, nos équipes contre les siennes, une à domicile, une sur la route , explique-t-il.

Une rencontre est prévue dans les prochains jours pour finaliser l’horaire des matchs.

Le vice-président de l’équipe des Maraudeurs de Dalhousie, Jean Pelletier, attend avec impatience le résultat des discussions de cette rencontre.

Il est surpris de voir que les Acadiens de Caraquet ont pris une telle décision, à quelques jours du début de la saison.

Le 31 octobre, c’est comme tard pour nous autres, se replacer, c’est vraiment décevant , lance-t-il.

À Dalhousie, Jean Pelletier note que les joueurs sont toujours au rendez-vous, de même que les spectateurs. C’est pourquoi il espère que la ligue pourra sauver la saison .

L’intérêt est là, l'intérêt des spectateurs est là, et les commanditaires, tout le monde est sur le bateau, ils veulent juste pas débarquer du bateau!

Quel avenir pour le hockey sénior au N.-B.?

Questionné à savoir si le hockey sénior devra converger vers une seule et grande ligne, Charles E. Albert admet que cette option est envisageable.

Pour l’instant, ça ne l’est pas, mais c’est possible, peut-être une ligue avec deux divisions, où est-ce que ça minimiserait le nombre de voyages pour les équipes, division nord avec division sud-est, dit-il.

