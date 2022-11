Intervention étrangère en Haïti : une perspective historique pour comprendre la méfiance

L’opinion publique haïtienne est divisée en ce qui concerne l’intervention possible des Casques bleus en Haïti. Des membres de la diaspora haïtienne du Canada s’opposent à une quelconque intervention étrangère en s’appuyant sur une lecture du passé tandis que d’autres y voient une solution temporaire.

« L’intervention étrangère n’est jamais la solution souhaitée pour résoudre une crise interne. » — Une citation de Darlène Lozis, Ottawa

Darlène Lozis, originaire d'Haïti, est une résidente d’Ottawa. Pour elle, la solution aux problèmes d'Haïti doit venir de ses habitants. Elle fait partie de ceux qui croient qu’un rappel du passé des interventions militaires en sol haïtien s’impose. Dans notre histoire, les faits nous montrent qu’aucune occupation [intervention étrangère] ne nous a servi en matière de souveraineté et de développement sociopolitique et économique.

La Franco-Ontarienne, militante des droits de la personne, nomme des faits liés au passage de militaires étrangers en Haïti. L’occupation américaine de 1915 à 1934, le pillage des caisses de l’État, les exactions [militaires], les campagnes rejetées où ils ont massacré des vaudouisants sous prétexte qu’ils sont des diables , relate-t-elle. Haïti n’a fait que régresser. S’en suivit un processus impérialiste et colonial au sein du pays , dit-elle.

Darlène Lozis est membre de Solidarité Québec-Haïti, une plateforme de la diaspora haïtiano-canadienne qui se présente comme un organisme de surveillance de la politique en Haïti. Photo : Darlène Lozis

Roby Joseph, résident de Sudbury, est du même avis, mentionnant aussi cette première occupation américaine. Depuis lors, on ne fait que subir les conséquences de cette intervention qui n’avait pas amené de solution , dit-il en relatant à son tour des événements survenus lors de cette occupation. Depuis, c’est toujours une intervention après une autre , dit-il.

Darlène Lozis ajoute que cette première occupation a mené au pouvoir la dictature des Duvalier. Et comme c’était devenu à un moment donné une patate chaude pour eux [les États-Unis d’Amérique], ils ont accepté de soutenir la demande du peuple haïtien qui voulait une démocratie , affirme-t-elle.

Elle ajoute que de nombreuses autres interventions militaires étrangères ont suivi. À partir de 1994, quand on a demandé à l’ONU de venir faire une correction démocratique, on nous a laissé un bourbier , déplore-t-elle.

« Cette continuité s’est répétée en 2004, avec le coup d'État contre un président élu démocratiquement [Jean-Bertrand Aristide]. À partir de là, on a eu une succession de gouvernements décidés par les États-Unis. » — Une citation de Darlène Lozis, Ottawa

De son côté, Roby Joseph rappelle qu'Haïti n’est pas en guerre. De surcroît, la solution ne peut venir d’une police militaire , dit-il. Les militaires sont faits pour la guerre.

Roby Joseph est copropriétaire du restaurant à saveur antillaise de Sudbury, Cuisine tropicale. Il est aussi le président de l'association communautaire Ressources haïtiennes de Sudbury. Photo : Collection privée de Roby joseph

Selon le Sudburois, l’ ONU a toujours raté sa cible en intervenant en Haïti. On a eu plusieurs missions de différentes formes, de différents noms. […] Ils ont laissé des morts , dit-il.

M. Joseph rappelle que l’épidémie de choléra qui a touché 800 000 Haïtiens incombe à l’ ONU . Et jusqu’à présent, ils n’ont pas accepté leur responsabilité juridique dans tout ça , fulmine l’Haïtiano-Canadien.

Mme Lozis et M. Joseph relatent tous deux des faits similaires. Il y a des enfants qui ont été violés par des soldats étrangers , affirme M. Joseph. On demande qu'il y ait réparation et que ces gens soient amenés devant des tribunaux , note Mme Lozis, qui rappelle qu’ils ont reçu l'immunité.

Des faits historiques qui font écho au discours tenu par Frantz Voltaire, historien montréalais d’origine haïtienne. Il remonte plus loin dans le temps, pour démontrer à quel point les interventions étrangères ont toujours desservi la cause haïtienne.

À partir de 1860, on aura des interventions qualifiées de politique de la canonnière, c’est-à-dire quand des ressortissants étrangers déterminent que leurs intérêts ont été lésés donc un bateau de guerre arrive dans la rade, menace le gouvernement haïtien incapable de se défendre [...] on a payé une indemnité ou encore on humilie Haïti , souligne-t-il.

L’historien rappelle que ces conflits se sont parfois produits avec l’Espagne et l’Allemagne vers la fin du 19e siècle. Parfois, c’est même scabreux dit-il, indiquant que des soldats allemands ont déféqué sur le drapeau haïtien pour humilier le pays.

Quelques faits historiques liés à des interventions étrangères en Haïti Bombardement de la ville du Cap-Haïtien par le Bulldog, un bateau du gouvernement anglais en 1865. Cette intervention est survenue à la demande du président Fabre Nicolas Geffrard, qui voulait faire taire l’opposition dans la région. En 1902, lors d’une guerre civile, la marine allemande fait couler un bateau haïtien dans un contexte de crise diplomatique entre la République d'Haïti et l'Empire d'Allemagne, c’est le fameux cas de l’Amiral Killick. Des interventions étrangères sporadiques dans les affaires d'État en Haïti vont durer jusqu’en 1915, date de la première occupation du pays par les États-Unis. Source : Frantz Voltaire, historien haïtien

Tout comme Mme Lozis, l’historien affirme que le régime des Duvalier a été soutenu au départ par les États-Unis.

Arrêter temporairement l’hémorragie

Par ailleurs, Herby Nordhoff Deronselé affirme être conscient du fait que les opinions divergent au sujet d’une intervention militaire en Haïti. Il croit cependant que ce serait la bonne chose à faire parce que la police haïtienne est trop faible , croit-il.

M. Deronselé, Ottavien originaire d'Haïti, croit qu’un soutien étranger est nécessaire pour former la police locale. S’ils veulent vraiment aider Haïti dans le milieu policier, l’ ONU en est capable.

Même son de cloche du côté d'Harold Isaac, Montréalais d’origine haïtienne. Joint sur place à Pétion-Ville, en banlieue de Port-au-Prince, il souhaite une aide qui prendrait en considération la complexité de la crise. Je ne suis pas d’avis qu’on doive rejeter toute forme d’aide, mais je suis d’avis que l’aide soit balisée.

Le Québécois reconnaît les échecs passés des interventions étrangères. Son opinion est guidée par l’urgence de la situation. C’est certain qu’on peut avoir une solution à court terme avec une intervention militaire , croit-il. Mais, on peut avoir une situation plus compliquée qui se développe dans 5 ou 10 ans , pondère-t-il.

« Puisqu’on vient de sortir d’une intervention de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), de 2004 à 2017 [...] essentiellement après leur départ, on a sombré dans une sorte de délinquance et de violence, de gangs. De toute évidence, on ne s'était pas attaqué aux racines de ce problème. » — Une citation de Harold Isaac, Haïti

Pour un renforcement des capacités et des stratégies de la police locale haïtienne, les quatre concitoyens s’entendent.

Ne pas étouffer la mobilisation populaire

Roby Joseph craint d’ailleurs que l‘intervention étrangère serve à réprimer les manifestations populaires plutôt qu’à combattre les gangs de rues en Haïti.

De même, Mme Lozis croit qu’une telle décision irait à l’encontre de la volonté des Haïtiens. Ce serait vraiment s’entêter à faire quelque chose dont le peuple haïtien a dit ne pas vouloir.

Elle ajoute que les manifestants haïtiens ont scandé leur refus de l’intervention étrangère dans les rues. Elle croit que l’actuel gouvernement haïtien et son appel à l'aide étrangère sont tous deux illégitimes.

L'historien Frantz Volaire participait à l'émission «Tout le monde en parle » en 2021. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Interrogé sur la légitimité du gouvernement haïtien actuel, l’historien Frantz Voltaire rappelle que la nomination d'un premier ministre haïtien doit être ratifiée par le Sénat de la République, composé de 30 sénateurs, et par la Chambre des députés.