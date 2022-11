Des chambreurs évacués d’un immeuble insalubre à Trois-Rivières

Les pompiers se sont rendus sur place lundi, après que la mère de l'un des résidents ait tiré la sonnette d'alarme au sujet de l’état des lieux. Nathalie Dubois trouve inacceptable que des locataires vivent dans des logements aussi délabrés.

« C’est extrêmement dangereux. C’est dégueulasse, c’est épouvantable. » — Une citation de Nathalie Dubois, mère d’un résident

Nathalie Dubois, la mère d'un des résidents, affirme que son fils payait 300 $ par mois pour louer une chambre dans ce bâtiment. Photo : Radio-Canada

Il n’y avait plus d’eau courante et de chauffage depuis des jours. Certains résidents ne pouvaient donc plus se laver et allaient aux toilettes dans un dépanneur.

L'immeuble insalubre est situé au coin des rues Saint-Prosper et Niverville. Photo : Radio-Canada

La directrice de l’Escouade itinérance, Karine Trahan, affirme que des résidents avaient même récemment décidé d’aller vivre dans la rue plutôt que de continuer à habiter dans cet établissement.

Selon la Ville de Trois-Rivières, onze personnes habitaient dans le bâtiment qui a été condamné le 31 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

Des intervenants de l'Escouade itinérance et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) étaient sur place lundi pour tenter de trouver des solutions.

Les chambreurs devront se trouver un nouvel endroit où habiter, ce qui représente un grand défi dans le contexte de la pénurie de logements.

« Il n’y a pas d’autres places, je ne sais pas où ils vont aller. » — Une citation de Karine Trahan, directrice de l'Escouade itinérance

La Ville a reçu des plaintes en raison de l'accumulation de matières résiduelles à l'extérieur du bâtiment de la rue Saint-Prosper, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

La Ville de Trois-Rivières a tenu une rencontre d’urgence lundi. Son porte-parole, Mikaël Morrissette, affirme que onze personnes habitaient dans l’immeuble. Il confirme que des plaintes avaient été faites par rapport à des problèmes de salubrité à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment et qu’un processus avait été mis en branle.

Le responsable des relations publiques affirme que la Ville a tenté de rejoindre le propriétaire il y a quelques semaines, lorsque les premières plaintes ont été faites, mais qu’il n’a pas répondu.

Le service incendie de la Ville de Trois-Rivières juge que le bâtiment représente un risque d'incendie. Photo : Radio-Canada

La directrice de l’Escouade itinérance, Karine Trahan, explique que certains locataires n’arrivaient plus à recevoir l’aide financière du gouvernement en raison du problème de boîtes aux lettres. Photo : Radio-Canada

Des fils pendent dans l'immeuble de la rue Saint-Prosper. Photo : Radio-Canada

Des vols auraient eu lieu dans l'immeuble, selon des gens rencontrés sur place. Photo : Radio-Canada

Des intervenants psychosociaux du CIUSSS MCQ ainsi que des membres du service incendie de Trois-Rivières étaient sur les lieux lundi. Photo : Radio-Canada

Avec des informations d'Hélène Lequitte