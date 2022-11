La FSIN sonne l’alarme sur le taux élevé de suicide parmi les Autochtones

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) s'inquiète de la hausse du taux de suicide parmi les Autochtones. Selon ue rapport, entre les années 2000 à 2022, les taux d’hospitalisation liés à l’automutilation étaient sept fois plus élevés parmi les femmes autochtones et quatre fois plus parmi les hommes autochtones que chez les personnes non autochtones.