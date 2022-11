Les camionneurs formaient un groupe « organique », décrit un organisateur du convoi

Le mouvement était organique et inclusif , et pour cette raison, il était particulièrement laborieux de coordonner les actions des différents participants, a soutenu en matinée Chris Barber, un Saskatchewanais de 47 ans qui a joué un rôle déterminant dans la planification du rassemblement.

Lorsque son convoi est arrivé à Ottawa, a-t-il illustré, il a été impossible de stationner les camions là où les policiers lui avaient demandé de s'installer, les places étaient déjà occupées par... d'autres camionneurs arrivés la veille pour les accueillir.

« Je ne sais pas comment les choses se sont si mal passées quand nous sommes arrivés. La police d'Ottawa a fait de son mieux, mais 90 % des camions étaient bloqués sur la promenade Sir John A. Macdonald. Personne ne savait où aller. Personne n'avait d'indications. » — Une citation de Chris Barber, organisateur du « convoi de la liberté »

Une fois sur place, les organisateurs du mouvement se sont ensuite engagés dans une lutte pour le pouvoir , a raconté Chris Barber. D'un côté : ceux qui, comme lui, s'étaient déplacés pour convaincre le fédéral d'abandonner les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. De l'autre : ceux réclamant la chute du gouvernement Trudeau.

La barrière de la langue rendait en outre les communications difficiles avec les Farfadaas québécois de Steeve « L'Artiss » Charland, qui s'étaient installés au coin de la promenade Sussex et de la rue Rideau, a poursuivi le témoin.

Contre-interrogé par l'un des avocats des organisateurs du convoi, Me Brendan M. Miller, M. Barber a précisé que son convoi ne s'était jamais coordonné avec les manifestants ayant perturbé l'hiver dernier les passages frontaliers à Windsor (Ontario), Coutts (Alberta), Emerson (Manitoba) et Surrey (Colombie-Britannique).

Or, l'ex-chef de police d'Ottawa, Peter Sloly, a soutenu dans son témoignage que c'est en partie parce que ces différents groupes se parlaient et voulaient diviser les forces policières qu'il considérait l'occupation du centre-ville d'Ottawa comme une menace à la sécurité nationale.

M. Barber a par ailleurs répété mardi qu'il n'avait rien vu d'irrespectueux ou de dérangeant pendant le rassemblement ottavien, hormis peut-être le concert de klaxons qui s'est éternisé. Des vidéos diffusées à la commission ont toutefois montré qu'il encourageait à l'époque les camionneurs à se faire entendre ainsi.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

La Commission d'enquête sur l'état d'urgence entendra tout le reste de la semaine une douzaine de témoins ayant pris part à l’occupation du centre-ville d’Ottawa, dont Tamara Lich, Patrick King et Steeve Charland. Détenu, le vétéran Jeremy MacKenzie devrait également comparaître par vidéoconférence.

Ces témoignages font suite à celui de l’ex-chef de police d’Ottawa Peter Sloly, qui a livré sa version des faits vendredi et lundi. Son contre-interrogatoire a notamment mis en lumière les frictions ayant surgi pendant la crise entre lui et ses adjoints de l'époque, Patricia Ferguson et Steven Bell, y compris au sujet de la firme Navigator.

Depuis le 13 octobre, la Commission a entendu 22 témoins, dont de nombreux policiers. Des élus locaux – comme l’ex-maire d’Ottawa, Jim Watson –, des fonctionnaires municipaux, des résidents et des commerçants ont raconté le cauchemar qu’ils ont vécu de la fin janvier à la mi-février 2022.

D’ici le 25 novembre prochain, environ 70 personnes auront comparu devant le juge Paul Rouleau, dont Justin Trudeau et sept ministres, des représentants du SCRS ainsi que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et l’ex-solliciteure générale Sylvia Jones ont aussi reçu un subpœna, mais ils refusent de s’y plier. Depuis, un juge a accepté d’examiner leur requête. M. Ford et Mme Jones estiment que leur comparution leur causerait un « tort irréparable », ce que conteste le commissaire Rouleau.