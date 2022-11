Un Blanc peut-il écrire l’histoire d’un Noir?

Appropriation culturelle, racisme, diversité. Ce sont les thèmes délicats qu'aborde l'autrice et invitée d'honneur du Salon du livre de Rimouski Mélikah Abdelmounen dans son dernier essai, Baldwin, Styron et moi, publié chez Mémoire d'encrier.

À travers l'amitié de deux hommes, James Baldwin – un Noir petit-fils d'esclave – et William Styron – un Blanc petit-fils d'une maître d'esclaves – elle interroge notre rapport à l'autre et démontre qu'au-delà des différences et des maladresses, la vérité a souvent plusieurs facettes.

Pour Mélikah Abdelmounen, l'amitié des écrivains James Baldwin et William Styron était improbable . Et c'est pourquoi ce qu'ont partagé ces deux hommes l'a particulièrement intéressée.

« Ça m'a interpellée de voir que deux Américains que tout opposait ont pu décider de passer par-dessus toutes ces barrières-là. » — Une citation de Mélikah Abdelmounen, autrice

Malgré leurs différences, les deux hommes ont développé une amitié, passé de longues heures à boire et à discuter ensemble. D'écriture, de racisme, d'esclavage, même si leurs histoires passées ne se ressemblaient en rien, raconte Mélikah Abdelmounen.

L'auteur américain James Baldwin a défendu les droits des Noirs dans plusieurs de ses écrits (archives). Photo : Hyde Park

À la fin des années 1960, Styron publie un livre où il raconte, dans un récit au je , l'histoire de Nat Turner, un esclave noir ayant réellement existé qui s'insurge contre la domination des maîtres blancs. Styron songeait depuis longtemps à écrire l'histoire ce personnage, mais c'est son ami noir, Baldwin, qui l'incite à concrétiser son projet. L'ouvrage a un grand retentissement, mais est vertement critiqué par certains membres de la communauté noire, qui déplorent que leur histoire soit, une fois de plus, racontée par un Blanc.

« Styron, parlant de la condition noire aux États-Unis, savait qu'il avait beaucoup plus de chances d'être écouté et entendu par ses concitoyens blancs que n'importe quel auteur noir qui aurait raconté la même histoire aux mêmes Blancs. » — Une citation de Extrait de Baldwin, Styron et moi

Et c'est là que le bât blesse. Malgré son désir de se mettre dans la peau d'un esclave noir, Styron n'est pas Noir. Mais son entreprise est-elle pour autant fautive?

Ceux qui disent : "Styron s'est trompé, il n'a pas fait ça comme il fallait, c'est pas à lui de le faire" ont autant raison que Styron qui disait : "Je suis écrivain, j'ai le droit, je fais ça honnêtement, avec intégrité et mon but est de dresser des ponts et de sortir de mon propre carcan d'homme blanc" , indique Mélikah Abdelmounen.

L'autrice Mélikah Abdelmounen Photo : Sandra Lachance

Des décennies après l'histoire du livre de Styron, les controverses entourant les œuvres Kanata et SLĀV ont éclaté au Québec, et ont continué à faire réfléchir l'autrice. J'étais embêtée, je n'arrivais pas à avoir une opinion tranchée , dit-elle. Jusqu'à ce qu'elle réalise que plusieurs vérités peuvent coexister.

« Ça se peut que deux personnes en désaccord radical aient raison chacune à sa façon. Il faut apprendre à vivre avec ça. » — Une citation de Mélikah Abdelmounen

Et comme le dit Styron, cité par l'autrice : si je ne peux pas me mettre dans la peau d'un homme noir, ça veut dire qu'un homme noir ne peut pas se mettre dans la peau d'un homme blanc. Et nous serions dans une impasse en tant que frères humains.

Ainsi, même si l'art doit permettre cette empathie, il demeure primordial que chacun puisse raconter son histoire, et avoir une place dans l'espace public pour le faire, considère cependant Mme Abdelmounen.

Heureusement, les temps changent et les voix se multiplient. Les tribunes ne reviennent plus tout à fait aux mêmes , dit l'autrice, mais il ne faut surtout pas s'installer sur nos lauriers , insiste-t-elle.