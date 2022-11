Plus de 80 élèves de Sept-Îles inscrits à un programme contre le décrochage

Le programme s'adresse à des jeunes des écoles secondaires Jean-du-Nord, Manikoutai et Queen Elizabeth.

Des intervenants de l’organisme Réussite accomplissement persévérance Côte-Nord (RAP), qui chapeaute le programme, jouent un rôle de soutien auprès des participants pour encourager la persévérance scolaire.

Le Passeport pour ma réussite dans la région de Sept-Îles avait été lancé le printemps dernier.

Ils contribuent [notamment] à la motivation, le bien-être, les habiletés sociales, la capacité à s'organiser, l'estime, la connaissance de soi, les aspirations professionnelles et à la conciliation de travail. Donc, c'est beaucoup plus vaste et complexe que les difficultés académiques et comportementales , explique la coordonnatrice de RAP Côte-Nord Mme Chénard.

Mélissa Chénard, coordonnatrice de l’organisme Réussite accomplissement persévérance Côte-Nord (RAP). Photo : Gracieuseté de Mélissa Chénard / Julien Choquette

Le programme Passeport pour ma réussite (PPMR) est né il y a plus de 20 ans à Regent Park, un quartier défavorisé de Toronto. Le taux de décrochage a beaucoup reculé depuis la mise en œuvre de ce programme.

Malgré une tendance à la hausse depuis 10 ans, le taux de diplomation sur la Côte-Nord reste inférieur à celui de la province. Mélissa Chénard espère que le programme PPMR va contribuer à stimuler la réussite scolaire des jeunes de la région.

Une quarantaine de places sont encore disponibles pour participer au programme.

On demande aux gens de ne pas tarder [pour l’inscription]. On va attendre jusqu’au 30 novembre pour combler les dernières places , dit Mélissa Chénard.

La coordonnatrice de l’organisme invite les gens à recommander la candidature d’élèves qu’ils côtoient.

Le jeune peut être recommandé par un adulte significatif de son entourage, que ce soit ses parents, un intervenant, ses grands-parents, un oncle, une tante ou son employeur. Il peut aussi être recommandé par un de ses amis ou il peut lui-même proposer sa propre participation au programme , ajoute Mme Chénard.

Lors de la prochaine année scolaire, en 2023, RAP Côte-Nord souhaite offrir ce même programme à 150 jeunes.