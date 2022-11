Une famille crie retrouve les tombes non marquées de ses proches 70 ans plus tard

Après 70 ans de recherche, une famille crie de Pimicikamak sait enfin où trois de ses membres ont été enterrés après avoir été arrachés à leur communauté et contraints de fréquenter un pensionnat pour Autochtones.

En septembre, à l'occasion de la Journée nationale de vérité et de réconciliation, Betsy Oniske, 67 ans, a redonné à ses trois tantes décédées un lieu de dernier repos dans la dignité, dans leur communauté située à 500 km au nord de Winnipeg.

Ma grand-mère aurait été très heureuse , lance Mme Oniske.

Mme Oniske et sa famille ont organisé, le 30 septembre dernier, une cérémonie pour réunir symboliquement ses tantes à côté de la tombe de leur mère à Pimichikamak. Photo : Gracieuseté / William Osborne

« Ma grand-mère parlait toujours de ses trois filles qui ne sont jamais retournées dans leur propre communauté à Cross Lake. » — Une citation de Betsy Oniske, membre de la communauté Pimicikamak (aussi appelée Cross Lake)

Elle dit que sa famille et elle ont passé 70 ans à chercher les lieux de sépulture de Betsey, Isobel et Nora Osborne, enlevées à leur famille dans les années 1930.

Avec l'aide d'un archiviste, Betsy Oniske a trouvé leurs dossiers, mais en rencontrant des obstacles et en vivant à nouveau des traumatismes.

Elle raconte que sa grand-mère, Sarah Jane Osborne, lui a demandé de retrouver les tombes de ses tantes il y a 20 ans, avant son décès. Ce n'est qu'en 2020 qu'elle a réussi.

Une photo de Sarah Jane, la grand-mère d'Oniske, qui lui a demandé de trouver l'endroit où ses filles étaient enterrées. Photo : Gracieuseté : William Osborne

Les tombes retrouvées

Ses recherches ont révélé les cimetières où elles étaient enterrées, mais sans leur emplacement précis. Elle a donc entrepris de se rendre à la tombe de chacune de ses tantes pour découvrir l'emplacement exact de leur corps.

Nora et Isobel Osborne ont été enterrées dans le cimetière Mapleton de l'église St. Clements, à St. Andrews au Manitoba. Seule la tombe de Nora était marquée d'un nom.

Sa tante Betsey a été enterrée à Le Pas, une ville située à 520 km au nord-ouest de Winnipeg, dans le cimetière catholique Riverside. Là-bas, Mme Oniske a demandé au responsable de la cathédrale Our Lady of The Sacred Heart de marquer la tombe de Betsey, ce qui a été fait.

J'avais besoin que l'Église catholique mette une marque sur la tombe de ma tante. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis une marque dessus, explique Betsy Oniske. Ils m'ont envoyé une photo. J'en suis heureuse.

En ce qui concerne sa tante Isobel, un concierge de l'église St. Clements lui a dit qu'elle pourra trouver les dossiers la concernant au salon mortuaire Gilbart Funeral Home à Selkirk, à 35 km au nord de Winnipeg. Elle leur écrira pour savoir exactement où Isobel Osborne a été enterrée dans le cimetière, dit-elle.

La recherche dans les archives

La famille a commencé sa recherche de dossiers d'archives en 2018 lorsqu'un cousin, William Osborne, a demandé à son amie Anne Lindsay, archiviste et postdoctorante à l'Université de Winnipeg, d'aider sa famille.

William Osborne se tient à côté d'un monument honorant les survivants du pensionnat MacKay, qu'il a fréquenté en 1974. Photo : Gracieuseté : William Osborne

Ils ont puisé dans les archives des églises, dans les dossiers scolaires de Bibliothèque et Archives Canada et dans les statistiques vitales du Manitoba. Leur recherche est documentée dans un essai pour l'Université du Manitoba intitulé Les trois sœurs, rédigé par Anne Lindsay et William Osborne.

Leur recherche a révélé que deux des filles ont été envoyées dans un hôpital et un sanatorium après avoir fréquenté un pensionnat.

À l'âge de 15 ans, Nora, qui avait été envoyée au pensionnat pour Autochtones de Norway House géré par l'Église unie, a été transférée dans un hôpital psychiatrique, pour une dépression mentale , selon son dossier.

Une photo du pensionnat pour Autochtones de Norway House, où Nora Osborne a été forcée de se rendre. Selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le pensionnat a été ouvert de 1899 à 1967. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Le dossier de Betsey Osborne indique qu'elle est entrée au pensionnat de Cross Lake en 1939, à l'âge de 8 ans. Elle a ensuite été envoyée au sanatorium de Clearwater Lake, à Le Pas, où elle est morte.

Leurs certificats de décès indiquent que les trois sœurs sont mortes de tuberculose, selon la chercheuse universitaire Anne Lindsay.

Avec les informations de Peggy Lam