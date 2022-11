Angela Houle devient la première femme forte autochtone professionnelle au Canada

J’ai travaillé tellement fort pour ça , dit-elle.

Le championnat national de femmes fortes niveau amateur organisé par Strongman Competition Corporation a eu lieu cet automne à Thunder Bay, en Ontario.

En remportant sa carte pro, Angela Houle a obtenu un statut professionnel et peut ainsi participer à des compétitions de haut niveau.

« Je n’arrivais pas à croire ce que je ressentais. C’était spirituel pour moi. » — Une citation de Angela Houle

Selon l'athlète de 39 ans, elle a fait une de ses meilleures performances lors du championnat national. Elle ajoute qu’elle utilise ses exploits pour aider les jeunes et les femmes des Premières Nations. Ce n’est pas juste pour moi, mais pour nos enfants, notre jeunesse autochtone , confie-t-elle.

« Je repousse les frontières pour que nos jeunes Autochtones prennent leur place. » — Une citation de Angela Houle

Proche de son identité autochtone, Angela Houle compétitionne avec une main rouge dessinée sur son visage en hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées au Canada et porte des mocassins pour représenter sa culture.

Elle dit par ailleurs être motivée par la présence de ses partisans autochtones : je suis au sommet du monde .

Elle n’est pas la seule membre de sa famille à avoir remporté un statut professionnel. Colten Sloan, son cousin, est le premier homme Autochtone à avoir remporté une telle compétition dans sa catégorie.

Pour Colten Sloan, la victoire de sa cousine est une bonne chose pour les femmes autochtones, car elles sont mal représentées dans le sport, selon lui. Il est content de voir qu'elle a du succès dans le monde des personnes fortes. C’était électrisant de voir tout le monde heureux pour elle , dit-il.

Avoir un statut professionnel permet à Angela Houle de participer au Arnold Classic, en 2023 en Ohio. Photo : fournie par Angela Houle

Grâce à l'obtention de leur carte pro, Angela Houle et Colten Sloan participeront aux compétitions Arnold Strongman Classic, en 2023 à Colombus, dans l’État de l’Ohio.

Avec des informations de Jamie Malbeuf