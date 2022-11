Robert Haché quitte officiellement l’Université Laurentienne

Le recteur de l’Université Laurentienne, Robert Haché, a officiellement quitté ses fonctions lundi, plus de trois mois après avoir annoncé son départ à la retraite .

L’établissement postsecondaire a confirmé par courriel que Tammy Eger, la vice-rectrice à la recherche actuelle, agira à titre de rectrice et vice-chancelière par intérim à compter du 1er novembre 2022.

Plus de détails concernant les changements au sein de la haute direction seront partagés dans les jours et semaines à venir , peut-on lire dans le message.

Tout comme M. Haché, la vice-rectrice aux études, Marie-Josée Berger, n’est plus en poste.

Ils devaient tous deux quitter leur poste dans le cadre des démarches visant à éviter la faillite de l'établissement d'enseignement, et ce avant la sortie de l'Université de sa protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Ceci était une étape nécessaire , conclut le président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne, Tom Fenske.

Il se dit optimiste quant à l’avenir de l’Université, mais la sélection d’une nouvelle direction n’est que la première étape dans le rétablissement de sa réputation.

Je ne crois pas qu’il y ait de façon d’avancer si ces individus étaient ici , dit-il. Il y a maintenant une lumière au bout du tunnel et nous pouvons recommencer à faire ce que nous faisons de mieux, soit enseigner et faire de la recherche.

Le 5 octobre, la Cour supérieure de l’Ontario a entériné le plan d’arrangement de la Laurentienne avec ses créanciers.

Ce plan avait été approuvé à 87 % par ceux-ci le 14 septembre. Parmi la liste de créanciers, on y trouve la banque RBC, à qui l’Université doit 71 millions $, des compagnies de construction, des agences gouvernementales et des professeurs et employés licenciés lors de la restructuration.

Selon le plan d'arrangement, la grande majorité des créanciers ne doivent s'attendre à recevoir qu'entre 14 et 24 % tout au plus du montant que leur doit l'établissement.

L’Université a obtenu une prolongation jusqu’au 30 novembre de sa protection de ses créanciers des tribunaux, ce qui lui permettra de mettre en œuvre le plan.

Elle sera de retour devant la Cour supérieure de l’Ontario mardi matin dans l’espoir de faire autoriser un prêt qui confirmera sa sortie de la LACC .

Avec les informations de Bridget Yard de CBC