Un mémorial improvisé pour Mary Papatsie dans le quartier Vanier

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a identifié les restes humains retrouvés sur un chantier de construction, le 28 septembre, comme étant ceux de Mary Papatsie.

Cette dernière, qui avait 39 ans au moment de sa disparition, était reconnue pour sa gentillesse et son sourire.

Son frère, Tommy, est venu voir le monument commémoratif lundi avec l’un des amis d’enfance de Mary. Il a admis que les derniers jours ont été difficiles.

Nous avons fondu en larmes. Ces deux jours ont été très durs. Nous sommes encore en train de vivre tout cela. D’une certaine manière, nous sommes reconnaissants que ses restes aient été retrouvés.

« Nous étions complètement perdus depuis les cinq dernières années. » — Une citation de Tommy Papatsie, frère de Mary

Une douzaine de fleurs et une robe rouge étaient accrochées à la clôture. Tommy a dit être reconnaissant de cette belle attention.

Cela me fait sentir mieux. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de bonnes personnes qui se souviennent de Mary.

Tommy Papatsie a visité, lundi, le mémorial improvisé au lendemain de l'identification de la police d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Elle fait partie de la communauté

Shirley Tessier, qui dit avoir connu Mary, a visité le mémorial dimanche.

Je pense qu'il est très important de se souvenir d'elle parce qu'elle fait partie de notre communauté , a déclaré Mme Tessier.

Étant une femme autochtone, je peux comprendre la situation. Parce que nous avons eu beaucoup, beaucoup de femmes et d'enfants assassinés, disparus.

Mary Papatsie était la plus jeune de huit frères et sœurs. Elle a eu dix enfants et un petit-enfant.

La famille de Mary Papatsie avait déjà dit à CBC News qu'elle était une personne facile à côtoyer qui avait été élevée dans la petite communauté de Pangnirtung, sur l’île de Baffin, au Nunavut.

Selon son frère, elle travaillait dans le Nord pour aider les médecins et les infirmières jusqu'à ce qu'elle soit agressée sexuellement, il y a environ 20 ans. Elle a ensuite déménagé à Ottawa, et elle vivait dans les rues de la capitale nationale au moment de sa disparition.

Elle était toujours souriante. Elle se souciait beaucoup des autres. Même si elle avait ses propres démons, elle [se] battait pour aider les autres.

Mary Papatsie était la plus jeune de huit frères et sœurs. Elle a eu dix enfants et un petit-enfant (archives). Photo : gracieuseté Service de police d'Ottawa

Tommy Papatsie a mentionné que la famille prévoit un événement commémoratif. Il a dit qu'il espère que cette dernière révélation aidera à fournir des réponses à ce qui est arrivé à sa sœur.

La police d'Ottawa a déclaré que toute personne ayant des informations est priée de contacter l’Unité des homicides du SPO ou encore Échec au crime.