Consultation publique sur les matières résiduelles à Saguenay

La Ville de Saguenay en est à réviser son plan de gestion des matières résiduelles pour la période allant de 2023 à 2030. Prendre le pouls de la population s’inscrit dans ce processus normé.

Un plan de gestion, c’est relativement simple. C’est de se faire un plan de match pour atteindre nos objectifs en matière de gestion des matières résiduelles sur le territoire de Saguenay. Ces objectifs-là, c’est toujours les mêmes. Essentiellement, c’est de réduire, c’est de recycler, c’est de réutiliser. On veut le plus possible essayer de trouver les bonnes solutions pour diminuer nos tonnages entre autres à l’enfouissement , explique le conseiller municipal et président de la Commission du développement durable et de l'environnement, Jimmy Bouchard.

Il indique que le début de la collecte des bacs bruns a un effet direct sur l’enfouissement.

On a des moyennes d’environ 50 tonnes par jour depuis le début de cette collecte-là, donc 250 tonnes grosso modo par semaine. C’est du tonnage qu’on n’envoie pas au LET d’Hébertville.

M. Bouchard mentionne que l’apport citoyen est essentiel. Il reconnaît que la période couverte par le plan de gestion des matières résiduelles est longue et il assure que le plan se veut évolutif.

On va assurément apporter des modifications à ce plan-là en cours de route. On part avec une photo, donc en 2022-2023 essentiellement pour le début du plan, mais il n’y a absolument rien qui nous empêche au fil des années d’ajouter des mesures ou de les bonifier , dit-il.

Il ignore combien de gens seront présents mardi soir. Il précise toutefois qu’une quinzaine de citoyens ont confirmé leur présence et que ceux qui se présenteront directement sur place au moment de la consultation seront les bienvenus.