Urgences des hôpitaux : la mission primaire est sacrifiée, disent des responsables

Dans une lettre adressée aux présidents-directeurs généraux des établissements de santé du Québec et, ultimement, au ministre de la Santé, Christian Dubé, ces chefs d'urgence, réunis au sein du Regroupement des chefs d'urgence du Québec, affirment également que la congestion actuelle dans les urgences du Québec entraîne un bris de sécurité pour la population, en compromettant l’accès aux civières d’urgence pour les patients les plus malades, en plus de compromettre la qualité des soins des patients déjà présents à l’urgence .

De passage à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, la Dre Judy Morris, présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, a rappelé que le taux d'occupation des urgences demeure au-dessus de 100 %, et qu' il est élevé depuis le printemps dernier .

Avant, on voyait des pics, mais maintenant, c'est soutenu.

Selon la Dre Morris, une bonne partie de l'engorgement des urgences est imputable à l'absence de lits disponibles, dans les différents départements de l'hôpital, ou du côté des soins de longue durée.

Cela occasionne toutes sortes de délais dans les soins et dans les traitements , a-t-elle ajouté.

Toujours selon la lettre, non seulement la congestion hospitalière nuit aux soins offerts aux patients qui en ont le plus besoin, mais cette situation mène à des conditions physiques et psychologiques hostiles pour le personnel hospitalier ; les équipes d'urgence finissent par subir une souffrance morale et une détresse , en plus d' un sentiment d'impuissance généralisé .

Au dire de la Dre Morris, la situation est telle que, depuis plusieurs mois, environ 13 ou 14 % des patients hospitalisés n'ont plus besoin de leur lit, mais attendent des soins de longue durée qui ne sont pas immédiatement accessibles.

Le constat est le même, qu'il s'agisse des auteurs de la missive ou de la Dre Morris : avec les fermetures de lit dans les unités spécialisées et dans les soins de longue durée, en raison d'un manque de ressources, il se produit un effet domino qui culmine avec des urgences occupées bien au-delà de leur capacité. Y compris, dans certains cas, avec non seulement des civières dans les corridors, mais carrément des patients alités dans la salle d'attente.

Quelles solutions?

Dans leur lettre, les chefs d'urgence réclament notamment que le manque de ressources humaines ne soit plus une raison pour fermer des lits dans les unités de soins ou du côté des soins de longue durée.

Les signataires demandent également que l'on cesse la pratique consistant à détourner les ambulances vers les urgences d'hôpitaux moins achalandés, ce qui entraîne, disent-ils, des problèmes de surcapacité dans ces mêmes hôpitaux.

Enfin, on propose aussi, entre autres mesures, de mettre sur pied un programme d'information publique destiné à informer la population concernant la capacité réelle des urgences d’un territoire et de moduler les attentes des usagers.

Ces demandes ressemblent largement à celles mises de l'avant en juin dernier, où l'on préconisait par ailleurs d'utiliser les unités de chirurgie d'un jour, les salles de réveil et les cliniques externes pour accueillir les patients en situation de débordement, ou qui attendent un lit sur les étages des hôpitaux.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera le point à 13 h sur la situation difficile dans les salles d'urgence au Québec.

Christian Dubé a annoncé la semaine dernière la mise en place d'une cellule pour venir à bout de la crise dans les urgences. Des fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux et des PDG d'établissements du Grand Montréal siègent à ce comité, qui s'est réuni une première fois jeudi dernier.