Lancement du règlement sur les logements vacants et du nouveau système de permis à Ottawa

Un nouveau règlement sur les biens vacants entre en vigueur mardi, à Ottawa. Il contraint les propriétaires à obtenir un permis pour les terrains et les bâtiments inoccupés, et ce, depuis 120 jours.

Le conseil municipal a approuvé le règlement et le système de permis en juin pour tenir les propriétaires responsables de la gestion de leurs biens vacants , stipule un communiqué de la Ville.

Outre l'obtention d'un permis, le règlement exige des propriétaires qu'ils respectent les règles de gestion et de visite de leurs propriétés.

Le système de permis pour les biens vacants vise à responsabiliser davantage les propriétaires de bâtiments et de terrains vacants, à prévenir la négligence et les effets néfastes sur la communauté que peuvent entraîner les biens vacants, et à encourager le réaménagement ou la réaffectation des biens vacants existants , indique le communiqué.

Les permis annuels coûtent 1507 $. Les recettes tirées de ces permis serviront à rémunérer deux nouveaux postes à temps plein, qui permettront de faire respecter le règlement.

Exemptions

Des exemptions peuvent être accordées dans certains cas, notamment pour les propriétés de vacances, les travailleurs itinérants, et les personnes qui passent l'hiver dans le Sud.

Certaines propriétés vacantes pourraient également être exemptées pour une période allant jusqu'à deux ans pour des raisons de compassion, si par exemple un propriétaire est en soins ou qu'un événement catastrophique s'est produit.