Enlèvement d’une jeune albertaine : l’auteur présumé formellement accusé aux États-Unis

Avertissement : des détails contenus dans ce texte pourraient troubler certains lecteurs.

Le suspect est accusé d'avoir voyagé au Canada avec l'intention de se livrer à un comportement sexuel illicite, d'avoir exploité sexuellement une adolescente albertaine, de l'avoir transportée d'un pays à un autre avec l'intention de s'engager dans des activités sexuelles criminelles et de possession de pornographie juvénile.

Selon des documents et des procédures judiciaires, l'accusé aurait rencontré la jeune fille en ligne, puis l'aurait exploitée sexuellement pendant plus d'un an. Il se serait ensuite rendu à Edmonton, en Alberta, pour rencontrer l'adolescente en personne, l'aurait emmenée dans une chambre d'hôtel, l'aurait agressée sexuellement et aurait enregistré son abus sur vidéo, avant de retourner aux États-Unis.

L’acte d’accusation ajoute que l’homme serait ensuite revenu au Canada, aurait enlevé la jeune à l'extérieur de son école et l'aurait emmenée dans une autre chambre d'hôtel où il l’aurait obligée à changer son apparence.

Il aurait abusé d’elle pendant plusieurs jours.

Après un bref séjour aux États-Unis, l’accusé serait de nouveau revenu au Canada, aurait enlevé l'adolescente et l'aurait ramenée aux États-Unis dans le coffre de son véhicule jusqu'à un hôtel de l'Oregon où il aurait continué de la maltraiter.

C’est là que des agents de l’unité de lutte contre l'exploitation des enfants de la police fédérale américaine et de la police de l’État de l’Oregon ont appréhendé le suspect en compagnie de la jeune fille. Il a alors été arrêté et accusé en vertu des lois fédérales et celles de l’État de l’Oregon.

Aucune des allégations n'a encore été prouvée en cour.

La jeune fille a, pour sa part, été placée en détention préventive avant d’être remise à ses parents à Edmonton.

L’homme, qui a comparu pour la première fois ce lundi 31 octobre devant un tribunal fédéral, a plaidé non coupable. Son procès reprendra le 13 décembre.

S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale, avec une peine minimale obligatoire de 15 ans.

L’homme est déjà accusé de leurre d’enfant au Canada en vertu du Code criminel.