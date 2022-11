Vous pourriez être le prochain propriétaire du magasin général de Racine 

À Racine, un grand changement se prépare. Le magasin général ayant pignon sur rue depuis plus d'un siècle est à vendre. Les deux propriétaires actuels, qui tiennent boutique depuis 1988 souhaitent passer le flambeau. Selon eux, leur projet devrait se réaliser, puisque les affaires sont bonnes et que l'avenir s'annonce prometteur dans cette municipalité en croissance.

Selon des archives de Racine, la famille Martin serait devenue propriétaire du commerce en 1919, pour 7000 $. Le nom du dépanneur J.H. Martin est resté, même si le commerce a changé de mains. En 1988, Patrice Dupont et Isabelle Caron, alors dans la mi-vingtaine, ont décidé de prendre la relève.

On voulait relever un défi. On travaillait tous les deux en ville, dans la grande ville de Montréal. Moi, je viens du coin, je suis né à Lawrenceville, raconte Patrice Dupont.

« Je n’avais aucune idée d’où ce que c’était Racine, je ne connaissais pas ça, et encore moins un magasin général à quoi ça pouvait ressembler. Finalement, on s’est lancés, et ça a bien été. » — Une citation de Isabelle Caron, copropriétaire du dépanneur J.H. Martin

Leur aventure dure depuis près de 35 ans. Le temps est maintenant venu pour le couple de passer à autre chose. Comme leurs trois enfants ont d'autres projets en tête, le magasin est à vendre.

J’ai confiance. On se l’était dit, ça peut être rapide comme ça peut être un peu plus long , indique Isabelle Caron.

La conjoncture est favorable, selon les commerçants. La population de Racine atteint un sommet, avec plus de 1400 habitants. D’autres familles sont aussi attendues dans la ville. Un centre de la petite enfance (CPE) sera construit d'ici un an.

On n’a jamais senti une effervescence comme ça à Racine. Il se passe beaucoup de choses. Le CPE aura 63 places. C’est gros pour une population comme Racine. La population a augmenté pendant la pandémie , constate le copropriétaire du dépanneur.

La hausse des taux d'intérêt pourrait freiner les ventes, mais il ne s'en inquiète pas. C’est un enjeu, mais ce n’est pas non plus une catastrophe. Quand on a acheté, on payait 12,75 % de taux d’intérêt , soutient-il.

La pénurie de main-d'œuvre ne frappe par ailleurs pas le magasin, dont l'équipe est complète. Stacey Guignard en fait partie depuis sept ans.

Le monde est sympathique, j'aime bien ça, constate-t-elle. Il faudrait que ça reste au moins un magasin général, un dépanneur avec un peu de toute.

Les clients sont également fidèles. Roland Fontaine, né à Racine, fréquente le magasin depuis toujours.

Il faut que ça reste. Ça rend service à beaucoup monde. Il y a toujours eu un magasin ici, et on est habitués. Ça fait partie de notre vie , soutient-il.

Son souhait de continuité est partagé par les propriétaires actuels du commerce.

Avec les informations de Guylaine Charette