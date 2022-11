Depuis la défaite historique du 3 octobre, le mécontentement au sein des troupes libérales était plutôt diffus. À micro fermé, des militants et d’anciens élus évoquaient çà et là leur désir de voir la cheffe quitter ses fonctions, sans toutefois oser réclamer sa tête publiquement.

Les choses ont changé en quelques heures à peine avec l’expulsion de la députée Marie-Claude Nichols. L’insatisfaction s’est rapidement cristallisée autour de quelques anciens élus, sortis sur la place publique, la plus connue d’entre eux étant sans contredit l’ex-vice-première ministre Lise Thériault. Les militants déçus, qui se demandaient qui pourrait coaliser le mécontentement anti-Anglade, savent maintenant dans quelle direction se tourner.

Il est bien peu probable que le mea culpa en demi-teinte, offert hier par Dominique Anglade, réfrène ceux qui veulent lui faire obstacle. Au contraire, sa réticence à présenter des excuses en bonne et due forme à Mme Nichols semble avoir remonté davantage ceux qui étaient déjà indisposés, comme en témoigne l’entrevue offerte hier par Paule Robitaille à 24/60.

Évoquant un leadership malade , l’ancienne députée s’est montrée impitoyable : Dominique, ça a été difficile pour elle de communiquer [...], de travailler avec des députés qui ne pensent pas toujours comme elle et là, avec Marie-Claude Nichols, c'est rebelote. C’est quelque chose qu’elle devra corriger. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est la question que je me pose.

Après avoir eu des propos très durs la semaine dernière, estimant que Dominique Anglade a creusé sa propre tombe  (Nouvelle fenêtre) , Lise Thériault n’a pas cru bon en rajouter.

Quel intérêt à réintégrer le caucus?

On ne sait encore rien des intentions de Marie-Claude Nichols, mais on a bien pris note du communiqué laconique qu’elle a émis la semaine dernière. La députée entend demeurer au service de ses concitoyens autant que des valeurs libérales.

Dans l’état actuel des choses, elle pourrait très bien juger qu’elle sera mieux à même de les défendre comme députée indépendante – rôle dans lequel elle aura pleine liberté pour agir comme elle l’entend – que comme députée libérale, d’autant qu’elle et Mme Anglade n’ont jamais semblé avoir beaucoup d’atomes crochus. Il sera toujours temps de réévaluer la situation si un nouveau chef prend les rênes du parti.

Après avoir publiquement tendu la main à son ancienne députée, Dominique Anglade ne peut maintenant qu’attendre et espérer. Il est toutefois ironique de voir la cheffe libérale se trouver ainsi à la merci d’une collègue qu’elle se faisait fort d’expulser de son caucus il n’y a même pas une semaine.

En quatre jours, le rapport de force s’est complètement inversé – et ce, même si Mme Nichols a sans doute une part de responsabilité dans ce qui s’est produit. Cette dernière a refusé un poste de critique aux transports, même si le dossier revêt en ce moment une importance capitale.

Au-delà du sort réservé à la députée de Vaudreuil, les événements des derniers jours risquent surtout de ternir l’image de Dominique Anglade auprès de ses propres militants. En campagne, cette dernière avait multiplié les attaques à l’égard de François Legault, accusant son vis-à-vis caquiste de diviser pour mieux régner. La réputation de cheffe rassembleuse, capable d’unir les Québécois, qu’elle espérait se tailler sera dorénavant beaucoup plus difficile à promouvoir.

L’épreuve du vote de confiance

Il ne faut pourtant pas s’y méprendre. Si Dominique Anglade choisit vraiment de s’accrocher, c’est à une véritable course qu’on assistera au cours des prochains mois.

La constitution du Parti libéral du Québec prévoit la tenue d’assemblées dans chacune des circonscriptions pour désigner les membres qui participeront au prochain congrès du parti et qui, de facto, pourront prendre part au vote de confiance à l’égard de leur cheffe.

Sur le terrain, partisans comme opposants de Dominique Anglade s’activeront pour influencer le choix des délégués. Dans les circonscriptions où les membres sont plus rares, les deux clans partiront de zéro. On vendra des cartes de membre de part et d’autre et on fera du pointage. À voir les difficultés que l’équipe de Mme Anglade a eues à organiser la dernière campagne électorale, rien n’est acquis pour elle.

D’autres membres du parti, de par leur statut, seront de facto délégués au congrès. Si Dominique Anglade n’a probablement rien à craindre des députés qu’elle a elle-même recrutés, il pourrait en être autrement des représentants d’autres instances, comme la commission jeunesse du parti. Le fait que leur président refuse de dire s’il appuiera ou non sa cheffe, comme nous l’apprenait hier La Presse canadienne, n’est pas de bon augure à cet égard.

Jean Charest est le dernier des chefs libéraux à s’être soumis à l’exercice, et ce, deux fois plutôt qu’une. En 1998, il avait recueilli 95 % d’appuis et en 2008, 97 %.

Pour Dominique Anglade, l’épreuve de force ne fait que commencer – et, pour l'instant, elle n'a fait que donner des munitions à ses opposants.