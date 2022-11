Le coût de la voie de dépassement frôlerait le milliard $, selon le maire de Nantes 

Ce montant n’a pas été confirmé à Radio-Canada par Transports Canada. Le maire assure toutefois que cette information lui vient du ministère.

On était à 687 millions $ en mai, mais depuis le temps, les coûts ont augmenté. Vous comprendrez que la rareté de la main-d'œuvre, le coût des matériaux, tout a presque doublé, donc ce n’est pas surprenant que c’est rendu à près d’un milliard de dollars. Le chiffre officiel que nous avons eu, c’est 950 millions $ , indique le maire.

Initialement, le projet avait été évalué à 133 millions $.

Au mois de mars, le gouvernement fédéral avait réservé 237 millions $ supplémentaires pour la voie de contournement, mais ça fait longtemps que le budget est dépassé , assure le maire de Nantes.

Lundi, Radio-Canada a contacté la mairesse de Lac-Mégantic, qui a répondu ne pas avoir reçu les informations avancées par Daniel Gendron.

Ce dernier dit attendre des appels du gouvernement.

« Ça fait des mois, des mois et des mois qu’on pose des questions. On a peu de réponses. » — Une citation de Daniel Gendron, maire de Nantes

Le conseil de Nantes pourrait retirer son appui

Devant cette incertitude, le maire de Nantes indique que son conseil pourrait décider de retirer son appui au projet, qu'il avait officialisé dans le cadre d'une résolution prise en mars dernier.

« Ce n'est pas une question de milliard, pas une question de qui est là pour présenter le projet. Il y a une question d’acceptabilité sociale, et en même temps, c’est la confiance qui a été perdue au fil des mois avec Transports Canada, avec CP [Canadien Pacifique]. Je dirais que la confiance n’y est plus. Nous devrons prendre une décision. » — Une citation de Daniel Gendron, maire de Nantes

Une rencontre a été organisée entre les membres du conseil pour discuter de cet enjeu lundi soir. Une autre résolution pourrait ensuite être votée mardi soir en séance extraordinaire.

Une consultation publique sur le projet est prévue la semaine prochaine.

Vendredi soir, le Cabinet du ministre fédéral des Transports a répondu dans un courriel à Radio-Canada que « Les coûts totaux du projet sont en train d’être évalués et finalisés et ils doivent être validés par un appel d’offres. Les coûts révisés doivent prendre en compte les récents travaux des ingénieurs, l’augmentation des coûts des matériaux, les enjeux d’approvisionnement, et d’autres facteurs. Le gouvernement du Canada poursuit aussi ses négociations avec le gouvernement du Québec pour le partage des coûts. En 2018, une répartition de 60 % des coûts payés par le gouvernement fédéral et 40 % payés par le gouvernement du Québec avait été établie. Les coûts ont augmenté depuis. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement du Québec et la nouvelle ministre des Transports pour obtenir le financement promis en 2018 et renégocier une nouvelle entente de contribution financière. »

Le cabinet n’a toutefois pas fait mention des coûts de près d'un milliard $ avancés par le maire de Nantes.