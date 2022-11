Le Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable a rencontré Julie Dufour

Rio Tinto a annoncé en 2018 un investissement de 250 M $ au Complexe Jonquière qui a permis d’ajouter une usine de filtration des résidus de bauxite afin de prolonger les activités de l’usine dans une première phase du projet.

La seconde phase du projet, qui est en cours, vise à aménager le second site d’entreposage des résidus de bauxite.

Le comité de citoyens a présenté ses inquiétudes devant l'endroit retenu par Rio Tinto, qui projette de construire un nouveau site de disposition dans le boisé Panoramique.

Le regroupement de citoyens n'a toutefois pas voulu s'avancer sur le lieu exact proposé.

Les résidus de bauxite, provenant de la production d'alumine, sont entreposés sur un terrain à proximité du Complexe Jonquière. Photo : Radio-Canada

C’est le long de la voie ferroviaire, étant donné que les résidus de bauxite sont asséchés, donc ils peuvent être transportés, mais là, je n’en dirai pas plus pour l’instant, par respect pour Rio Tinto, alors on va leur présenter le site avant , s’est contentée de mentionner Hélène Savard, présidente du Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable, en entrevue devant l’hôtel de ville de Saguenay.

L'usine Vaudreuil produit l'alumine nécessaire à la fabrication d'aluminium à partir de bauxite, transportée par bateau aux installations portuaires de Port-Alfred et par train jusqu'à l'usine.

Une rencontre avec Rio Tinto

Selon la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, il y aura bel et bien une rencontre avec la multinationale prochainement.

On a des citoyens qui sont proactifs, donc je pense que de jaser, de discuter de ce dossier-là, pour le respect autant de la population que de la Ville que de l’entreprise, elle se fera en tripartite. Et une fois que tout cela sera fait, on donnera notre reddition de comptes à l’ensemble de la population , a indiqué de son côté la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui se trouvait aux côtés des citoyens.

Des relevés hydrogéologiques

Selon une note publiée sur le site de Rio Tinto dédié au projet Vaudreuil au-delà de 2022, des relevés hydrogéologiques ont eu lieu au boisé Panoramique les 11 et 12 octobre derniers. D’autres relevés devraient avoir lieu en novembre 2022, mai 2023 et octobre 2023.

Rappelons que Rio Tinto a investi dans un second projet de traitement et de valorisation des résidus de bauxite en mars dernier. Le procédé de la compagnie Innord en développement permettrait de réduire de 70 à 90 % le volume des boues rouges.

Avec les informations de Mélissa Paradis