Depuis 30 ans, Elvis Lajoie crée de la magie pour les enfants, le soir de l’Halloween

Dans 5, 4, 3, 2, 1 … sa célèbre maison, réplique de Graceland, s’illumine. Bonne Halloween! s’écrie le “king” de la place, vêtu pour l’occasion d’un costume de roi. Depuis 30 ans, Elvis Lajoie veut offrir de la magie aux enfants le soir de l’Halloween.

Elvis Lajoie a revêtu le costume du roi pour accueillir les enfants. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Plus tôt en matinée, le célèbre citoyen du secteur Pointe-du-Lac, raconte au micro de l’émission Toujours le matin qu’il a toujours célébré l’Halloween alors qu’il vivait chez ses parents. Il a voulu poursuivre la tradition après qu’il eut construit sa maison. Sa première fête n’était pas tout à fait au goût des gens. Quand j’ai fait bâtir ma maison, elle n’était pas finie encore, le terrassement n’était pas fait en avant. J’ai pris la pelle puis j’ai fait des trous. Mes neveux et nièces se cachaient dans les trous puis quand [des familles venaient pour chercher des bonbons] les enfants sortaient comme des morts-vivants. Les parents avaient peur, les enfants partaient à courir. Les parents disaient : "c’est bon, mais c’est un petit peu trop" , raconte-t-il en riant.

Le personnage de Pinocchio était aussi présent pour amuser les enfants. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Depuis, il a choisi de s’entourer des personnages de Disney qu’il aime quasiment autant qu’Elvis Presley. Une trentaine de personnes viennent lui prêter main-forte en personnifiant la Reine des neiges, Pinocchio, Geppetto et bien sûr, les grandes vedettes Mickey et Minnie Mouse. Ça fait plaisir à tout le monde puis c’est tellement beau de voir les jeunes se ruer sur les jambes des acteurs et les serrer en voulant dire : "toi t’es mon idole" , raconte Elvis Lajoie, le sourire dans la voix.

Les personnages de Mickey et de Minnie Mouse sont les têtes d'affiche de la soirée. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Au fil des années, de plus en plus de gens et d’entreprises participent à l’effort. C’est le cas du Costumier de l’École secondaire Chavigny, de Bonbon Richard et de nombreux amis et membres de la famille. J’avoue que c’est de l’ouvrage, j’avoue que je vieillis. C’est de l’ouvrage de plus en plus , convient-il. Mais, le bonheur des gens lui insuffle l’énergie nécessaire.

« J’adore les enfants. Je n’ai pas eu d’enfants. C’est beau de voir ça. Ce que j’aime le plus, c’est les parents qui me disent moi j’étais petit, je venais ici. Là, je viens avec mes enfants. Ça me fait plaisir. » — Une citation de Elvis Lajoie

Avec les informations de Katy Cloutier