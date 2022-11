Les services de pédiatrie albertains durement affectés par la grippe

Plusieurs intervenants en santé disent avoir remarqué que la saison de la grippe de l'Alberta est caractérisée par une circulation plus élevée de virus respiratoires, notamment du virus respiratoire syncytial (VRS) au sein de la communauté. Ils soulignent que les établissements hospitaliers pour enfants sont particulièrement touchés.

Selon Arun Abbi, spécialisé en médecine d’urgence à Calgary, les services de pédiatrie des hôpitaux de la ville sont très achalandés, en ce moment, à cause de virus respiratoires qui y causent de gros problèmes.

Le Chef de la médecine d'urgence pour la Zone de Calgary à Services de Santé Alberta, Eddy Lang, dit avoir remarqué la même tendance.

Pharmacienne et propriétaire d'un Pharmaprix du centre-ville d'Edmonton, Shivali Sharma indique pour sa part avoir constaté une augmentation du nombre de personnes venant se faire vacciner dans sa pharmacie en réponse à la hausse du nombre de cas de grippe et d'infections respiratoires.

Le nombre d'appels pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 a presque doublé dans sa pharmacie comparativement à la même période l'année dernière.

Il y a tellement de gens qui tombent malades en ce moment , dit-elle, en affirmant que de nombreux établissements scolaires et que des entreprises font face à un important taux d'absentéisme de membres de leur personnel à cause de maladies respiratoires.

Médecin hygiéniste pour la Zone d'Edmonton à Services de Santé Alberta, Chris Sikora dit avoir également noté une augmentation du nombre de patients aux prises avec un virus respiratoire dans les hôpitaux et les cliniques.

Il ajoute qu’il n'est toutefois pas rare ou inattendu de voir, au cours de l'automne ou en période hivernale, de plus en plus de personnes infectées par des virus respiratoires.

Chef de la médecine d'urgence pour la Zone de Calgary à Services de Santé Alberta, Eddy Lang dit ne pas croire non plus que la fréquentation des urgences soit plus élevée qu'à l’habitude.

Un hiver à surveiller

Le Dr Lang note cependant que c’est généralement en début d’année, à l’occasion des périodes de fêtes et de rassemblements familiaux, que les virus circulent le plus.

Le fait que la grippe soit déjà si présente en octobre est inquiétant et laisse présager d’un hiver particulièrement difficile, prévient-il. D’autant plus que, selon lui, avec le virus de la grippe saisonnière qui circule en même temps que celui de la COVID-19, la sévérité des cas et le nombre de patients continueront d'augmenter.

La pharmacienne Shivali Sharma se dit également préoccupée à mesure que l'hiver s'approche. Cet hiver pourrait donner lieu à un pic du nombre de cas de grippe, croit-elle, car les précautions d'usage en cours pendant la pandémie ne sont plus de mise depuis que les mesures sanitaires ont été levées.

Elle encourage les Albertains à se faire vacciner contre la grippe et, pour les personnes qui y sont admissibles, à se faire administrer une dose de rappel contre la COVID-19 pour renforcer leur immunité.

Avec les informations de Julien Latraverse