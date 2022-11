Carleton-sur-Mer peut aller de l’avant avec la rénovation de son aréna

La Ville pourra donc enclencher les étapes suivantes. Maintenant, on soumet le règlement d’emprunt au ministère des Affaires municipales, et eux ensuite en font l’analyse et peuvent soumettre leur l’approbation , explique Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer.

Si plus de 352 personnes avaient signé le registre, le conseil aurait eu le choix de tenir un référendum sur la réalisation du projet de rénovation de l’aréna ou de présenter un nouveau projet.

Le maire estime que les citoyens étaient derrière les élus pour ce projet. La population, dit-il, a compris qu’il s’agit du projet minimal pour que l’aréna soit maintenu et propulsé pour les 30 prochaines années. [...] On a senti l’enthousiasme des citoyens dès le début.

Selon l’appel d’offres, les travaux doivent débuter au début de l'an prochain et se terminer au début de l'automne.

Une facture qui n’a jamais cessé de grimper

Le montant du règlement d’emprunt pour la réfection du centre civique Léopold-Leclerc a presque doublé depuis la première consultation publique en 2019. Au départ, la facture était évaluée à 2,9 millions de dollars.

Au printemps, la facture a bondi de 3 à 4,8 millions de dollars pour finalement culminer à 5,6 millions de dollars, soit le montant proposé par LFG Construction, une entreprise de Carleton-sur-Mer, qui a présenté la plus basse soumission.

Le règlement d’emprunt se chiffre à 6,5 millions de dollars parce qu’un montant de 900 000 dollars a été ajouté pour payer les ingénieurs et les architectes ainsi que d'autres frais.

On fait le règlement d’emprunt une fois que les travaux sont terminés puis qu’on a toutes les factures. Pendant la durée des travaux, on fonctionne sur une marge de crédit. On paie nos fournisseurs tout le long avec des intérêts temporaires qu’on doit prévoir dans le règlement d’emprunt , précise Mathieu Lapointe.

La Ville de Carleton-sur-Mer attribue les coûts supplémentaires à la hausse des taux d’intérêt et aux coûts de la main-d'œuvre et des matériaux.

Initialement, le projet était financé à tiers, tiers, tiers , rappelle Mathieu Lapointe. Le gouvernement du Canada, celui du Québec et la Ville de Carleton-sur-Mer donnaient chacun approximativement un million de dollars. Même si la valeur du projet a grimpé, Québec et Ottawa nous versent toujours un million en subvention.

Mathieu Lapointe rappelle que le projet devait être financé à parts égales entre la municipalité, Québec et Ottawa (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle