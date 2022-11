Halloween à Regina : des patrouilles pour sécuriser la célébration

Selon l'agente Lauren Macdonald, la GRC va augmenter ses effectifs à l'occasion de cette fête.

On veut s'assurer que les tout-petits sont vêtus de costumes qui font peur, mais qui sont aussi sécuritaires, a déclaré Lauren Macdonald.

La GRC suggère aussi aux parents et aux plus jeunes de passer l’Halloween en groupe. Et de surtout fréquenter les quartiers qu’ils connaissent déjà.

Pour ceux qui veulent s’aventurer loin de chez eux, en plus de la prudence, la GRC conseille d'établir un trajet précis à l’avance.

La GRC rappelle aussi aux parents de bien vérifier les sacs de bonbons de leurs enfants une fois rentrés à la maison. Et de surtout s’assurer qu’aucun sac n’est pas déjà ouvert, insiste la GRC. (archives) Photo : Olivier Daoust

On recommande aux gens de porter des vêtements et des chaussures ajustés pour éviter les blessures et pour s'assurer que la vue n'est pas obstruée durant la collecte de bonbons , a ajouté Lauren Macdonald.

On veut que les gens soient visibles donc c'est une bonne idée d'avoir du ruban adhésif fluorescent ou une lampe de poche, poursuit-elle.

La coopérative Accès communications a aussi mis sur pied une patrouille d’Halloween.

Ainsi, des véhicules qui ont été décorés avec une citrouille sur le toit, et qui sont en contact avec la police de Regina, seront déployés dans la ville, annonce le responsable des communications à la Coopérative Accès communications, Fran Moran.

La police de Regina recommande aux populations de passer dans les rues à pied plutôt qu’en véhicule et de se faire le plus visible possible. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

On recommande aux gens de suivre les mesures de prévention établies par les autorités de la Saskatchewan. La mise en place d’une patrouille est notre façon de rendre la fête de l’Halloween sécuritaire pour tous, a déclaré Fran Moran.

Selon Environnement Canada, les températures durant cette célébration sont douces et surtout sans neige.

Avec les informations de Annie Saint-Jacques