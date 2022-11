Apprendre par la poutine, l’expérience pédagogique d'élèves de Sainte-Rita

Cynthia Gagnon Ouellette est enseignante de quatrième, cinquième et sixième années, à l’école de Sainte-Rita. Elle explique que le projet a commencé à la suite de la lecture du livre La plus grosse poutine du monde d’André Poulin.

L’ouvrage a piqué la curiosité des élèves qui se sont mis à poser des questions. Pour la suite du projet, les enfants ont participé à répondre à leurs propres questions en suivant toutes les étapes pour arriver à déguster le fruit de leurs apprentissages.

En partant du jardin, de la pommer de terre, ils ont dû calculer la quantité de frites, de fromages et de sauce nécessaires pour nourrir les élèves ainsi que le personnel de l’établissement scolaire.

« On va la manger et on va vérifier par la suite qu'on avait finalement compté suffisamment de frites, de fromages et de sauces pour l’ensemble des gens qui étaient là. »