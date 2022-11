Un premier site mobile de prévention de surdoses voit le jour au Manitoba

Selon le directeur général de l’organisme, Levi Foy, ce service permet aux personnes intéressées de recevoir des fournitures propres telles que des aiguilles et des préservatifs pour assurer une consommation sécuritaire.

Le véhicule est doté d’une cuisinière, d’un fauteuil et d’un canapé, offrant ainsi au client un environnement confortable pour les accueillir.

Une partie de cette initiative est de bâtir une bonne relation de confiance avec la communauté, selon le directeur général Levi Foy. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Levi Foy explique que les utilisateurs de drogues peuvent aussi consommer les substances sous la supervision des employés.

Si quelque chose arrive, nous pouvons intervenir immédiatement et sauver des vies , insiste-t-il.

Pas un centre d’injection supervisée

Contrairement à un site d’injection supervisée, l’organisme ne dispose pas de professionnels de la santé.

Levi Foy assure que trois employés à temps plein seront sur place du mardi au dimanche. Huit autres employés de différents programmes de Sunshine House viendront prêter mains fortes sur une base occasionnelle.

Ces employés pourront tester les drogues des consommateurs, comme ça ils sont au courant de ce qu’ils s’injectent et peuvent prendre une décision plus éclairée .

Levi Foy, directeur général de Sunshine house. Photo : Radio-Canada

Cependant, ces tests permettent de simplement voir la présence de différentes substances dans leurs drogues et non la quantité.

Le centre mobile de prévention de surdoses offre aussi des services de réorientation vers des services sociaux.

Une bonne initiative, selon une médecin spécialiste en toxicomanie

Spécialiste en toxicomanie, la Dre Ginette Poulin affirme que cette initiative est très attendue au Manitoba.

Elle rappelle que le taux de surdose mortelle augmente dans la province depuis le début de la pandémie. En 2021, le Manitoba a connu un record avec 417 personnes mortes après avoir consommé une drogue comme le fentanyl ou la cocaïne.

Selon le bureau du médecin légiste en chef, entre janvier 2022 et juin 2022, 215 personnes sont mortes de surdoses au Manitoba.

Une des approches qui peut aider à combattre (ce phénomène) c’est d’avoir des ressources comme ceci pour donner des choses comme des trousses de naloxone ou des attirails de drogue qui peuvent aider à réduire les méfaits , explique-t-elle.

Seule province de l'ouest sans site de consommation supervisée, la Dre Poulin croit que le Manitoba devrait envisager la création de ces derniers.

Certainement, c’est bon d’avoir ces services-là, si l'on peut ajouter des professionnels de la santé, ça diminuerait les conséquences négatives qui peuvent survenir.

La province n'a pas été consultée

Dans une déclaration par courriel, le ministère de la Santé mentale et du mieux-être de la communauté dit ne pas constater de réductions de surdoses dans les juridictions qui offrent des sites d’injections supervisées.

Nous analysons les résultats et les risques des initiatives de réduction des méfaits et examinons les approches utilisées ailleurs. Nous devons apprendre quel modèle de réduction des méfaits fonctionne le mieux pour les Manitobains, et c'est ce que fait notre gouvernement.

Le Manitoba assure qu’il travaille à mettre en place des services pour lutter contre la dépendance.

Ce projet a reçu un financement du gouvernement fédéral. Selon le courriel, la province n’aurait pas été consultée par le fédéral ni par l’organisme Sunshine House à ce sujet.

Lévi Foy affirme que l’organisme a besoin de plus de financement social pour le paiement du véhicule ainsi que pour la machine servant à tester les substances, d’une valeur totale de 144 000 dollars.

La roulotte motorisée de l’organisme offrira son service du mardi au dimanche, à partir du stationnement situé au 613 sur la rue Main de 11 h 45 à 17 h 15.

Le véhicule sera aussi garé sur différents trottoirs du centre-ville entre 17 h 30 et 18 h 30.