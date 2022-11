La Coupe du monde de cricket plus suivie que vous ne le pensez à Toronto

Ce Mondial, du type Twenty20, se différencie des autres grandes compétitions de cricket par son format. Il est organisé tous les deux ans et les matchs ne durent en moyenne que trois heures alors qu'ils peuvent s'étaler sur un ou plusieurs jours dans les autres formats.

Vinil Sukhraman figure parmi ces Torontois qui ont pratiquement vécu la nuit ces derniers temps. Récemment arrivé au Canada en provenance de l'Inde, il ne veut rien rater de ce grand rendez-vous.

Depuis le début de la Coupe du monde, la plupart des matchs ont commencé à minuit, notre heure, ou 4 h du matin. Au premier tour, il n'y avait pas de matchs à partir de 7 h alors je me levais à minuit, puis je restais éveillé pour les matchs de 4 h aussi. J'ai pu faire des siestes quand le premier match du programme se terminait plus tôt, mais sinon, ç'a été ma routine des dernières semaines , dit-il.

Cette routine, Vinil l'a maintenue tous les jours depuis le début de la Coupe du monde en dépit du fait qu'il travaillait la semaine.

Son secret? Je dors le soir. Je me couche très tôt et je me réveille tard , répond-il sans broncher.

Vinil Sukhraman compare l'intérêt que vouent les amateurs de cricket à la Coupe du monde à celui que voueront les amateurs de soccer au Mondial en novembre prochain. Photo : Radio-Canada

Vivre à l'heure de l'Australie le temps de ce Mondial est tout naturel, explique-t-il. Même si je suis venu m'établir au Canada, je n'ai pas pu laisser le cricket derrière moi. C'est ma principale passion. Et qu'est-ce qu'une Coupe du monde? Ça ne se rate pas!

Vinil Sukhraman compare l'importance de cette Coupe du monde au Mondial qui attend les amateurs de soccer du monde entier, y compris du Canada, à la fin novembre. Après tout, rappelle-t-il, le cricket se classe deuxième parmi les sports les plus populaires au monde, derrière le soccer. Il est aussi le sport le plus joué en Inde, au Pakistan et au Bangladesh.

Selon lui, entre 5000 à 6000 personnes regardent les matchs de la Coupe du monde chaque nuit à Toronto.

Je sais que tous mes amis ici sont debout pendant la nuit. Nous avons une conversation de groupe sur Whatsapp et dès que les matchs débutent, on s'écrit tous. On est 155 dans ce groupe et ce ne sont que les gens que je connais. Comme il y a aussi beaucoup de gens d'Asie du Sud ici, je suis persuadé qu'ils écoutent aussi.

Un engouement palpable

Le restaurant Lahore Grill, dans le quartier indien de Toronto, présente tous les matchs de la Coupe du monde à la télévision. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires du restaurant Lahore Grill, dans le quartier indien de Toronto, sont à même de constater l'engouement autour de la Coupe du monde de cricket T20 dans la Ville Reine. Leur commerce est ouvert toute la nuit.

Ils disent avoir reçu des gens issus de nombreuses communautés pour la présentation des matchs.

Il y en a beaucoup qui viennent [au restaurant] pour ne prendre qu'une tasse de thé et regarder les matchs à la télé , raconte Farqan Malik, un Torontois d'origine pakistanaise.

Je peux vous assurer que les gens des communautés indienne, pakistanaise, bangladaise ou sri-lankaise, par exemple, sont prêts à tout pour regarder les matchs. Ils se disent probablement ''le sommeil, ce n'est pas important. Regardons les matchs!'' , dit-il.

Un sport en plein essor au Canada

Derek Perera est optimiste pour l'avenir de son sport au Canada. Photo : Radio-Canada

Derek Perera a joué pour l'équipe canadienne de cricket pendant près de 20 ans et dirige aujourd'hui sa propre école à Mississauga, en banlieue de Toronto. Un passionné de ce sport, il se réjouit de voir le nombre d'adeptes du cricket augmenter année après année dans le Grand Toronto.

Selon lui, il y a environ 20 000 joueurs de cricket à travers la région à l'heure actuelle et ce nombre promet de continuer à croître ces prochaines années.

Pour les gens qui viennent s'établir au Canada en provenance de pays de cricket comme l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka ou les Antilles, c'est plus qu'un sport. C'est pratiquement une religion. C'est dans leur sang , explique-t-il.

Il existe plusieurs écoles de cricket dans le Grand Toronto. Photo : Radio-Canada

Malheureusement, et signe que le sport est en santé du point de vue de la participation, les infrastructures en place ne suffisent pas à répondre à la demande, souligne-t-il.

Je dois dire qu'il y a eu une augmentation des installations ces 10 dernières années, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès de bonnes installations intérieures ou extérieures. Il y a un besoin criant d'installations extérieures en particulier , dit-il.

Derek Perera chérit un rêve, celui de voir un jour le Canada prendre part à la Coupe du monde. Il ne croit pas que cela arrivera de sitôt, mais le pays est tout de même sur la bonne voie puisqu'il sera bientôt reconnu comme une nation officielle de cricket.

L'intégration du cricket au programme des écoles en Ontario, annoncée en décembre 2021, fera aussi un bien fou à la pratique du sport, croit-il, puisque cela permettra d'initier plus de jeunes.