Shelley Duvall replonge dans l’horreur, quatre décennies après The Shining

Dans The Forest Hills, elle joue la mère d’un homme tourmenté par des visions cauchemardesques. Ce dernier n’est plus le même depuis qu’il a subi une blessure à la tête lors d’une randonnée dans les montagnes Catskill, dans l’État de New York.

Âgée de 73 ans, Shelley Duvall partage notamment l’écran avec une autre ancienne gloire d’Hollywood, Edward Furlong, qui a connu une célébrité instantanée avec son rôle de John Connor dans Terminator 2, en 1991, avant de voir son étoile pâlir en raison de problèmes d’addiction.

Le réalisateur de The Forest Hills, Scott Goldberg – dont il s’agit du premier long métrage de fiction – est un grand admirateur de The Shining, qu’il considère comme son film d’horreur favori aux côtés d'Halloween, de John Carpenter, et Le jour des morts-vivants (Day of the Dead), de George Romero.

Shelley a contribué à ce que The Shining soit un chef-d'œuvre absolu en donnant tout ce qu’elle avait, a dit le cinéaste en entrevue à Deadline. Et ce, en créant une performance qui démontrait réellement la peur et l'horreur que ressent une mère coupée du monde.

Un rôle culte, mais éprouvant

Lors d’une apparition à l’émission Dr. Phil, en 2021, Shelley Duvall s’était confiée sur ses problèmes de santé mentale – elle souffre d'aphasie, une pathologie du système nerveux central. Un trouble qui l’a incité à prendre sa retraite des plateaux en 2002, après avoir joué dans la comédie Manna from Heaven.

L’an dernier, elle avait également réagi aux rumeurs d’abus psychologiques que lui aurait infligées Stanley Kubrick lors du tournage de The Shining, durant lequel elle était tenue d'interpréter une personne en détresse durant de très longues périodes.

De me réveiller tôt un lundi matin, et de réaliser que je devais pleurer toute la journée parce que c’était inscrit au programme; ça me faisait fondre en larmes , a-t-elle indiqué en entrevue au Hollywood Reporter.

Avant de connaître une notoriété populaire grâce au rôle de Wendy Torrance dans The Shining, Shelley Duvall était l’une des actrices-fétiches du réalisateur légendaire Robert Altman, avec qui elle a collaboré à sept reprises, notamment dans 3 Women, qui lui a permis de décrocher le Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes en 1977.

Avant sa retraite de 2002, elle a travaillé avec plusieurs cinéastes de renom, dont Tim Burton, Woody Allen, Steven Soderbergh, Terry Gilliam et Jane Campion.