L’inflation ne ralentit pas l’engouement pour l’Halloween

La journée de l’Halloween représente le grand jour pour la famille d’Annie Marineau, qui demeure sur la rue De Courcelette dans le secteur nord de Chicoutimi.

Cette maison de la rue de Courcelette, à Chicoutimi, a même un garage aménagé pour la soirée de l'Halloween. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

« On est sur les derniers miles après un 100 heures de préparation. Ça fait déjà un mois qu'à toutes les fins de semaine on prépare ça, mais là, aujourd'hui, c'est le grand jour. L'éclairage, la boucane, la musique, les derniers préparatifs. » — Une citation de Annie Marineau, citoyenne du secteur nord de Chicoutimi

Depuis des semaines, les membres de la famille se préparent à cette soirée d'Halloween. Ils ont ressorti leurs décorations pour accueillir ceux qui visiteront leur maison.

Cette maison de la rue De Courcelette, à Chicoutimi, a un large éventail de décorations d'Halloween. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Il y en a pour des milliers de dollars. C'est l'événement de l'année, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je décore autant à Noël, mais ce n’est pas le cas!, lance Annie Marineau en riant. Après ça, ça nous prend presque un mois tout ranger ça, mais on le fait vraiment pour le plaisir des enfants et des parents.

L’esprit à la fête

Malgré la hausse des prix, ils ne semblent pas être les seuls dans l'esprit de la fête. Les clients ont été nombreux à se rendre à la Boutique Première de Chicoutimi.

J'ai toujours un pourcentage de clients qui trouvent ça un petit peu cher. Ça a augmenté quand même, mais dans l'ensemble, les gens viennent acheter leurs costumes, indique la propriétaire de la boutique, Jessy Lajoie-Boily. C’est pour les enfants, donc on a besoin de costumes!

Jessy Lajoie-Boily est la copropriétaire de Boutique Première. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

En épicerie, l’engouement pour l’Halloween s’est traduit également dans la vente de bonbons.

Je pense que les gens ont le goût de festoyer! L'an dernier, nous avons eu évidemment probablement une baisse de ventes à cause de la pandémie , explique Éric Régnier, propriétaire du IGA Régnier, situé dans le secteur nord de Chicoutimi.

Je pense qu'on est revenu pas mal à la normale, parce que vous voyez, il reste à peu près juste ça, alors évidemment que les gens en ont acheté certainement autant, sinon plus , a-t-il ajouté, en montrant les bonbons qui restaient sur les étagères du supermarché, dans la journée de lundi.

La famille d'Annie Marineau, elle, a fait plein de bonbons et attend les jeunes comme les moins jeunes en prévision de la soirée. Elle s'attend à recevoir plus de 500 personnes.

Pas question d'arrêter, on va être toujours là, puis on ne veut pas décevoir les gens, puis de toute façon on aime trop ça. On est comme attendu, puis on est super content de ça , partage Annie Marineau.

Un reportage de Philippe L'Heureux