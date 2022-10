Mort de John McGale : « C’est le monde du blues au complet qui est en deuil »

C’est extrêmement triste. C’est le monde du blues au complet qui est en deuil. Tous les musiciens avaient une reconnaissance infinie pour cet homme-là, non seulement le musicien, mais également l’homme. Je pense que, pour tout le monde, c’est un choc , souligne-t-elle.

J’ai fait plus de 150 festivals, dont principalement des festivals de blues. John McGale faisait partie du paysage. C’est comme une famille, le monde du blues. Ce sont tous des gens qui se connaissent, qui se tiennent serrés. On a jammé, on a fait de la musique ensemble, on a fait des jam-sessions, c’est une personne qui a été très inspirante pour moi , ajoute-t-elle.

Elle indique avoir écrit un mot au chanteur à l’occasion de son anniversaire, qui a eu lieu pendant la fin de semaine.

« C’est une légende, c’est vraiment quelqu’un de super important pour la musique au Québec, qui a laissé sa trace. Je pense qu’on va toujours se rappeler de l’œuvre qu’il laisse et qu’il a poursuivie tout au long de sa carrière. » — Une citation de Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du Théâtre Granada, à Sherbrooke

Culturel : la mort de John McGale, ancien guitariste d'Offenbach ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Vivement le retour Culturel : la mort de John McGale, ancien guitariste d'Offenbach. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Une inspiration

Artistiquement, John McGale a également été une inspiration pour elle.

Toute la musique d’Offenbach, c’était exceptionnel. C’est une musique qui nous suit toujours aujourd’hui. Tous les musiciens avec qui il a joué aussi, il a joué avec tellement de monde un peu partout. C’est ce qu’il nous laisse, la richesse de sa musique. [...] Il avait énormément d’amis dans le monde de la musique, dans le monde du blues plus particulièrement. C’est un personnage très, très important qui était extrêmement respecté et très, très aimé , soutient-elle.

Lundi, plusieurs autres personnalités publiques québécoises, dont François Legault, ont offert leurs condoléances aux proches et à la famille de John McGale sur les réseaux sociaux.

Avec les informations d’Anik Moulin