Le Manitoba dit non à une discussion sur l’exportation du pétrole albertain

Le gouvernement du Manitoba a des préoccupations plus pressantes que de répondre à la demande de l'Alberta de discuter d'acheminement de pétrole à partir du port de Churchill, affirme la première ministre Heather Stefanson.

Elle se dit ouverte à de futures discussions, mais l'invitation de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, n'est pas une priorité absolue.

Je comprends la position de la première ministre de l'Alberta. Elle fait face à une élection et à des défis difficiles sur le plan politique dans sa propre province. Elle veut se débarrasser de certains de ces problèmes.

Mais ce ne sont pas les priorités du gouvernement manitobain.

Il y a d'autres choses plus urgentes à régler en ce moment, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour nous occuper des plus vulnérables de notre société , a déclaré la première ministre, lundi, en marge d'une annonce pour lutter contre l'itinérance.

Elle ajoute que l'amélioration du système de soins de santé et la lutte contre les effets de l'inflation font aussi partie des priorités.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, affirme que son gouvernement se concentrera sur des questions telles que la lutte à l'inflation, l'itinérance et le système de santé. (archives) Photo : Radio-Canada

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux en fin de semaine, la première ministre de l'Alberta demandait la tenue d'une rencontre à Churchill avec Heather Stefanson et leur homologue de la Saskatchewan, Scott Moe.

Mme Smith voulait explorer les façons dont les provinces des Prairies peuvent travailler ensemble pour transporter le pétrole et les produits agricoles vers d'autres marchés mondiaux en passant par le nord du Manitoba.

Notre leadership donnera du poids et un sens à la réaction canadienne contre les atrocités de la Russie et montrera au reste du monde qu'il est effectivement rentable d'exporter de l'énergie et des produits alimentaires canadiens à faible teneur en carbone vers l'Europe , écrit Danielle Smith.

L'idée d'expédier du pétrole par Churchill n'est pas nouvelle, mais elle a longtemps rencontré des résistances. Les résidents s'inquiètent des déversements de pétrole en cas de déraillement.

De plus, le coût de la modernisation de la ligne ferroviaire pour faciliter les exportations d'énergie serait immense, argumentent-ils.

Danielle Smith lors de sa victoire à la course à la chefferie du Parti conservateur uni le 6 octobre 2022 (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Dans sa lettre, Mme Smith fait valoir que les arguments économiques en faveur de l'expansion du port de Churchill s'améliorent.

Elle ajoute que les investisseurs recherchent une énergie produite de façon responsable et ne veulent pas dépendre de régimes comme celui de la Russie, après l'attaque contre l'Ukraine.

Mme Smith est devenue première ministre de l'Alberta plus tôt ce mois-ci. Elle a fait campagne pour obtenir la chefferie du Parti conservateur uni en partie sur la promesse d'affirmer l'indépendance de l'Alberta par rapport au gouvernement fédéral. Elle déplore qu'Ottawa ne respecte pas les ressources énergétiques de sa province.

La première ministre albertaine soutient dans sa lettre qu'en tant que première ministre, sa priorité est de mettre à profit l'initiative des provinces plutôt que d'attendre une action fédérale .

Danielle Smith mentionne qu'Ottawa s'est montré peu disposé à trouver des sources d'énergie de remplacement alors que la Russie et l'Ukraine sont en guerre.

De son côté, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, estime que toute discussion sur le transport du pétrole doit être tenue avec les communautés autochtones. Ces dernières doivent bénéficier des retombées économiques, ajoute la première ministre.

Le chemin de fer de la baie d'Hudson modernisé

En août, le gouvernement manitobain annonçait 73 millions de dollars pour aider le groupe Arctic Gateway à moderniser, exploiter et entretenir le chemin de fer de la baie d'Hudson, le seul lien terrestre de Churchill vers le sud.

Ce dernier avait été interrompu pendant plus de 18 mois après des inondations en mai 2017, alors que la voie se situe en terrain marécageux.

Au moment de l'annonce du mois d'août, Heather Stefanson affirmait que les améliorations au corridor ferroviaire pourraient aider à trouver des solutions de rechange à la dépendance aux exportations russes.

Danielle Smith a joint sa voix au chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, pour que du pétrole transite par Churchill.

M. Poilievre a fait campagne sur cette idée lors d'un rassemblement à Winnipeg plus tôt cette année, avant d'être élu chef conservateur.

Avec les informations de Ian Froese