La Colombie-Britannique lance un nouveau modèle de rémunération des médecins de famille

Face à la pénurie persistante de médecins de famille , le gouvernement de la Colombie-Britannique propose une refonte de leur modèle de rémunération. Les médecins auront l'option d'un salaire qui prendra davantage en compte la réalité du métier, ce qui pourrait attirer plus de main-d'œuvre.

Les médecins de famille pourront passer dès février 2023 d’un paiement à l’acte à une rémunération plus globale qui inclut davantage la réalité du terrain.

Concrètement, elle prendra en compte :

le temps passé avec les patients

le nombre de visites par jour

le nombre de patients dans leur cabinet

la complexité des problèmes médicaux auquel le patient fait face

les coûts administratifs

Ainsi, selon les estimations de la province, un médecin de famille qui travaille à plein temps devrait gagner 385 000 dollars par an avec ce nouveau modèle, contre 250 000 dollars actuellement.

L’inflation, les pressions liées à la pandémie, et les pénuries de personnel ont mobilisé les médecins sur plusieurs fronts, affirme le premier ministre John Horgan.

« Nous savons à quel point les médecins de famille sont importants en Colombie-Britannique. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Ce nouveau modèle de rémunération a été élaboré en collaboration avec l’Association des médecins de la Colombie-Britannique (Doctors of BC) et l’Association des médecins de famille de la Colombie-Britannique (BC Family Doctors).

Selon le ministre de la Santé, Adrian Dix, le nombre de Britanno-Colombiens sans médecin de famille est passé d'environ 340 000 en 2003 à 908 000 en 2017.

Ce nombre devrait être encore plus important cette année, ajoute le ministre.

Un pas dans la bonne direction, disent des médecins

L’Association des médecins de la Colombie-Britannique, qui a travaillé de concert avec le gouvernement, salue cette entente qu’elle qualifie d’unique au pays et de changement radical dans la bonne direction.

Tout le monde a le droit d’avoir un médecin de famille [et] cette nouvelle entente va permettre de réaliser cet objectif, affirme sa présidente, la Dre Ramneek Dosanjh.

Ça tient compte des coûts d’exploitation de plus en plus élevés, de la valeur d'un suivi médical à long terme et de la lourdeur administrative , ajoute-t-elle.

La cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, voit également d’un bon œil ce nouveau modèle de rémunération.

Elle regrette toutefois qu’il ne soit pas accompagné d’un plan pour mesurer son efficacité à long terme.

Nous espérons également que c’est un signal du gouvernement qu’il s’éloignera des centres de soins d’urgence, dont l’inefficacité a été démontrée , ajoute la cheffe des verts.

Cette nouvelle entente doit encore être ratifiée par les médecins.