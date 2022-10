La présence humaine, le grand danger des chauves-souris

D'après leur étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) dans la Revue canadienne de zoologie, les scientifiques ont examiné 275 chauves-souris décédées entre 2015 et 2020. Les chercheurs voulaient en savoir plus sur les défis qui attendent les 15 espèces de chauves-souris qu’on retrouve en Colombie-Britannique.

La cueillette de chauves-souris a été faite à travers un appel à tous, notamment à travers le BC Community Bat Programs, et les bêtes provenaient principalement du Grand Vancouver et de l’île de Vancouver.

Nous ne savons pas grand-chose de la mortalité des chauves-souris en Colombie-Britannique, mais il est important de comprendre la santé de la vie sauvage pour déterminer ce qui la menace , explique Kaylee Byers, du groupe de recherche du Réseau canadien pour la santé de la faune, un organisme dédié à la santé des animaux sauvages.

Elle souligne que la population de chauves-souris est en baisse constante depuis des décennies en Amérique du Nord.

« Nous devons comprendre pourquoi elles meurent pour les aider à vivre. » — Une citation de Kaylee Byers, chercheuse à l'Université Simon Fraser

Pourquoi s’intéresser aux chauves-souris? Le mammifère volant est l’un des plus puissants insecticides du monde. Ils sont comme de petits fermiers, leur présence réduit l’utilisation du pesticide en agriculture , dit la chercheuse.

Les interactions humaines, principales supectes

On a déterminé que la majorité des chauves-souris étaient mortes en raison d’une interaction en lien avec la présence humaine , précise Kaylee Byers. Mais la bonne nouvelle, c’est que cela veut dire que les interactions humaines pourraient être la solution .

La scientifique précise que la méthodologie de collectes de données a aussi contribué au résultat, car les chercheurs comptaient sur la contribution du public pour recueillir des corps de chauves-souris.

Les chauves-souris n'ont pas une longue histoire de coévolution avec les chats qui aurait pu leur conférer une reconnaissance innée de ce prédateur et permis ainsi de développer des mécanismes d'adaptations antiprédation efficaces. Photo : Radio-Canada / Julie Mainville

Le quart des chauves-souris ont été tuées par des chats.

L’équipe n’est pas surprise, car les chats domestiques sont des prédateurs assez connus de la vie sauvage.

Les chats sont des prédateurs connus, je pense à ce chat en Nouvelle-Zélande qui avait tué 100 chauves-souris en l’espace d’une semaine , ajoute Kai Chan, professeur à l'Institut des Ressources, de l'Environnement et de la Durabilité à l'Université de la Colombie-Britannique. Mais les chauves-souris n’ont peut-être pas évolué pour tenir compte des chats comme prédateurs.

Un autre quart est mort à la suite d’un traumatisme contondant, en se heurtant à un véhicule ou encore à une porte de garage. Kai Chan se dit surpris par la présence des portes de garage et que ça nous apprend que ces bêtes s'ajustent difficilement aux objets en mouvement.

Une bonne partie des chauves-souris décédées de cette manière sont des mâles, ce qui, selon les chercheurs, suggère que les mâles ont tendance à voler plus loin que les femelles.

Parmi les chauves-souris qui sont mortes, 21 % l'ont été d'émaciation et le reste est le résultat de maladies, telles que la pneumonie, la rage et la dermatite.

Je dirais que certaines de ces raisons sont surreprésentées dans l'échantillon en raison de la méthode de collecte , analyse Kai Chan. Il ajoute que l’échantillon n’inclut pas par exemple des chauves-souris tuées par des oiseaux de proie, comme les hiboux, car il reste peu de résidus possibles à trouver dans la nature.

Une maladie menaçante

Aux yeux des chercheurs, il est important de déterminer la cause des décès notamment, car une maladie qui nuit énormément aux chauves-souris pourrait éventuellement toucher la côte ouest. Le syndrome du museau blanc avait réduit en 2019 plus de 90 % des populations connues des petites chauves-souris brunes et des chauves-souris nordiques dans l’est du Canada, au Québec et en Ontario.

La maladie, qui est un champignon qui s’en prend au nez, aux oreilles et aux ailes des chauves-souris, a déjà tué des millions de chauves-souris au Canada. Elle fait des ravages surtout en hiver, mais il est difficile de faire le suivi de ces bêtes durant la période hivernale, car il y a peu de connaissances sur leur lieu d’hibernation.

C’est d'ailleurs autour de l’Halloween qu’une grande partie de ces créatures commencent à hiberner.

Les défis de comprendre la chauve-souris

Je pense qu’il est important, durant cette période de l’année, de parler de la valeur des chauves-souris. On les voit comme de petites créatures sinistres, mais il faudrait les célébrer et souligner leur contribution à l’équilibre , conclut la chercheuse.

C’est difficile d’obtenir des données de bonne qualité qui sont exhaustives , nuance Kai Chan. C’est pourquoi nous avons peu de données sur la façon dont les chauves-souris meurent .

Avec des informations de Georgie Smith