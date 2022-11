Le téléthon Le Noël du pauvre : un retour sans restriction

Le 64e téléthon Le Noël du pauvre aura lieu le 25 novembre sous le thème Ici, on rêve d’un monde meilleur.

Après deux années difficiles, nous ouvrons enfin les portes de la salle J.-Antonio-Thompson sans aucune restriction sanitaire , déclare Nancy Sabourin, directrice de Radio-Canada Mauricie–Centre-du-Québec. Donc, cette année il ne sera pas nécessaire de réserver sa place, la salle accueillera gratuitement les spectateurs de 17 h à 23 h.

District 31 sera à l’honneur

Chaque année, des personnalités du milieu artistique participent généreusement à la levée de fonds. Les nostalgiques de la série District 31 seront heureux de retrouver les personnages Yves Jacob et Da-Xia Bernard. Les comédiens Marc Fournier et Cynthia Wu-Maheu, tous deux originaires de Trois-Rivières, viendront prêter main-forte à la cheffe d’antenne du Téléjournal Mauricie–Centre-du-Québec, Sophie Bernier. Elle animera le téléthon pour une septième année. Le chanteur et animateur Maxime Landry co-animera également une partie de la soirée.

Fred Pellerin, Les Soeurs Boulay, Brigitte Boisjoli, Matt Lang, Marie-Denise Pelletier font partie de la longue liste des artistes qui se produiront au cours de la soirée.

Marc Fournier dans le décor de « District 31 » lors du dernier jour de tournage. Photo : Éric Myre

Une mobilisation régionale

Pendant que les artistes seront sur la grande scène de la salle J.-Antonio-Thompson, les animatrices Marie-Claude Julien et Sarah Désilets-Rousseau accueilleront les donateurs en direct du foyer Gilles-Beaudoin.

Des journalistes de Radio-Canada seront déployés sur le terrain pour prendre le pouls des activités, des rassemblements et des barrages routiers prévus pour la soirée.

L’an dernier le téléthon a recueilli plus de 735 000 $, ce qui constituait un record de tous les temps.

Le téléthon Le Noël du pauvre sera diffusé sur ICI TÉLÉ, ICI PREMIÈRE et sur radio-canada.ca/mauricie.