Des jeunes de l’école Saint-Sauveur de Val-d’Or ont servi de radars vivants pour cet exercice qui utilise un sac-à-dos muni d’un panneau d’affichage. Les automobilistes qui croisent le radar peuvent ainsi constater leur vitesse affichée directement sur l’enfant.

C’est un nouvel outil qui nous permet d’envoyer un message fort de vigilance pour les automobilistes qui entrent en zone scolaire, souligne la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la SQ. Les enfants nous tiennent à cœur et il n’y a jamais trop de messages de prévention et de sensibilisation.

Un élève procède ici à une opération radar accompagné d'une policière de la SQ, près de l'école St-Sauveur de Val-d'Or, sur la 3e Avenue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le projet a été développé par le Service de police de Laval et il a attiré l’attention des autorités de la SQ, qui vont le déployer partout dans la province. Le cinémomètre vivant pourra servir aux quatre coins de la région lors d’opérations spéciales au cours de l’année scolaire. Il viendra compléter le travail réalisé par les policiers près des écoles.

Nous recevons souvent des demandes d’écoles qui se plaignent que les gens circulent trop vite. Presqu’à tous les jours, quand c’est possible, on se déplace en milieu scolaire , mentionne la sergente Fournier.

« La présence des policiers permet généralement de passer le message. Mais de voir sa vitesse sur le sac-à-dos d’un enfant, ça parle assez fort. » — Une citation de Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec

Les conducteurs qui passaient dans le secteur ont reçu un pamphlet de sensibilisation des mains même d'élèves, sous l'oeil attentif de policiers. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une initiative saluée

Le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSSOB) salue l'initiative de la SQ, qui s’inscrit dans une série d’actions mises en place pour améliorer la sécurité aux abords de ses écoles.

C’est une préoccupation des écoles, mais aussi des comités de parents , confirme Karen Marchand, coordonnatrice au Service des ressources éducatives du CSSOB.

On a développé un plan d’action avec le Collectif 117 et sa campagne Fais pas l'autruche. Aujourd’hui, c’est un volet de la SQ qui traite du comportement des usagers de la route, mais on va aussi faire notre bout avec les enfants sur les comportements sécuritaires à adopter , ajoute-t-elle.

Les automobilistes pris en infraction pour un excès de vitesse dans une zone scolaire s’exposent à des amendes doubles.