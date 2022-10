Billes de plastique dans la rivière Magog : Soucy Techno fait son mea-culpa

Radio-Canada a appris qu’en août dernier, plusieurs centaines de billes de plastique produites par Soucy Techno se sont retrouvées accidentellement dans la rivière Magog. L’entreprise, qui a reçu un avis de non-conformité du ministère de l’Environnement, fait son mea-culpa et assure avoir tout mis en œuvre pour qu'un tel déversement ne se reproduise plus.

À la suite de multiples plaintes de citoyens, le ministère de l’Environnement avait exigé des travaux correctifs à l’entreprise de Sherbrooke.

Cette dernière prend l’entière responsabilité du déversement.

« On ne s’en cache pas, ça vient de chez nous, on s’en occupe, et ce n’est pas vrai qu’on va mettre ces particules-là dans la rivière. » — Une citation de François Bédard, directeur général de Soucy Techno

François Bédard, le directeur général de Soucy Techno Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ça vient d’un conteneur à déchets qui était perforé, qui n’était pas étanche, qui a été laissé dans la rue et, avec la pluie, ça s’est amené jusqu’où c’est arrivé, sur le bord de l’eau, explique le directeur de l'entreprise. Ça a probablement descendu le long de la rue vers les pluviaux.

De telles billes de plastique se sont retrouvées dans la rivière. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les billes se sont retrouvées dans le réseau pluvial, pour ensuite être rejetées sur le terrain de Nicole Poirier, une riveraine, ainsi que dans la rivière Magog. Ça descendait par là [dans une pente donnant sur sa cour] et on en trouvait un peu partout sur le terrain , relate-t-elle.

Une barrière à sédiments a depuis été installée pour prévenir que des déversements accidentels contaminent à nouveau la rivière. L'entreprise s'est aussi assurée que les infrastructures retiennent les particules sur le terrain de l'usine.

On a mis une barrière sédimentaire qui va filtrer à la sortie de l’aqueduc de la Ville. Avant d’arriver dans la rivière, on a mis un barrage pour retenir des particules s’il y a quoi que ce soit qui arrive de nouveau. Depuis ce temps-là, on inspecte, on fait des audits réguliers, et on ne retrouve aucune autre granule. On a tout ramassé ce qu’il y avait, on a aussi accommodé le voisin qui était près de là pour aménager le barrage avec son terrain pour que ce soit gagnant-gagnant. Ça va très bien , souligne François Bédard.

Une barrière de sédiments a été installée. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

À lire aussi : Une contamination de plastique « jugée préoccupante » dans la rivière Magog de Sherbrooke

Une intervention saluée par des citoyens

Ces interventions sont saluées par l’Association des riverains de la rivière Magog.

L’entreprise comme telle semble vouloir prendre des mesures déjà , souligne Gilles Lemelin, membre de l’Association des riverains et des usagers de la rivière Magog.

Toutefois, le problème de la pollution de la rivière n’est pas réglé pour autant, car il y aurait d'autres sources de rejet de plastique, selon lui.

Au cours de l’été, nous avons découvert d’autres billes de plastique, mais elles sont rondes. Il ne s’agit absolument pas des mêmes particules qui sont déjà identifiées , souligne Gilles Lemelin.

Le Conseil régional de l’environnement estime quant à lui que ce déversement prouve toute l’importance de la vigilance citoyenne.

C’est une bonne nouvelle de savoir qu’on a une protection citoyenne. La moins bonne nouvelle, c’est qu’on donne ce rôle-là à des gens qui ne devraient pas avoir ce rôle-là , constate la codirectrice du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, Jacinthe Caron.

Elle souhaiterait que les autorités procèdent à davantage d'inspections préventives. Parce que présentement, j’ai l’impression qu’on travaille encore beaucoup par plaintes. Je ne sais pas à quel point il y a des inspections générales au niveau de l’environnement, comme dans d’autres départements , ajoute-t-elle.

Le ministère de l’Environnement a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada lundi, mais affirme qu’un suivi est prévu avec l’entreprise pour confirmer le retour à la conformité. L’entreprise Soucy Techno assure quant à elle que, si du plastique est de nouveau observé dans la rivière, elle n'en sera pas la source.

Les particules sont maintenant dans des boîtes sellées avant de les mettre dans le conteneur. On travaille aussi avec la compagnie de déchets et, à l’interne, on va mettre une double mesure et une triple mesure avec le barrage sédimentaire avant l’arrivée de la rivière. On prend ça très au sérieux, l’environnement, chez Soucy , souligne François Bédard.

Avec les informations de Thomas Deshaies