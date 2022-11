Santé mentale des jeunes : liste d’attente doublée, délais critiques en Outaouais

Depuis la pandémie, on a eu des situations qui ont été assez difficiles pour les jeunes , déplore la directrice des programmes jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Martine Bilodeau.

On a remarqué de plus en plus de jeunes qui se sont isolés. Ils ont vécu seuls dans leur coin des situations de plus en plus difficiles qui se sont dégradées avec le temps , poursuit-elle.

La danse répétée d’ouverture et de fermeture des écoles n’a certainement pas aidé la situation, selon Mme Bilodeau. Et progressivement, un mal bien connu s’est taillé une place dans l’offre de services : la pénurie de main-d'œuvre.

Depuis les deux dernières années, on a eu beaucoup de réajustements pour faire face au nombre de demandes. Je ne vous cacherai pas que, dans la région de l’Outaouais, on souffre d’une pénurie de main-d'œuvre à tous les niveaux , explique Martine Bilodeau.

Résultat : les services de première et de deuxième ligne en santé mentale voient leurs listes d’attente s’allonger.

La demande accrue des services couplée à un manque d’effectifs prive ainsi des jeunes d’une assistance qui, autrement, aurait dû leur être octroyée plus rapidement.

Nombre d’usagers de l'Outaouais en attente de soins en santé mentale de première ligne Nombre d’usagers de l'Outaouais en attente de soins en santé mentale de première ligne Nombre d'usagers 2020 2021 2022 Jeunes 70 84 106 Adultes 534 463 614

Nombre d’usagers de l'Outaouais en attente de soins en santé mentale de deuxième ligne Nombre d’usagers de l'Outaouais en attente de soins en santé mentale de deuxième ligne Nombre d'usagers 2020 2021 2022 Jeunes 123 135 263 Adultes 121 54 92

Il faut d’abord comprendre comment fonctionne un ado. Quand on est ado, on est dans le ici [et] maintenant, dans le moment présent , explique la directrice de Jeunesse sans frontières, une maison des jeunes à Gracefield, Mélissa Vachon.

Quand on a un ado qui arrive et qui dit "là, je ne vais pas bien, je veux des ressources", la fenêtre, elle est là. [...] Pour un ado, le six à huit mois, la fenêtre est passée, poursuit-elle.

« Si on est chanceux, il a trouvé des ressources ailleurs; il s’est plus impliqué dans sa communauté; il a retrouvé des repères dans son groupe d’amis; puis, cela se passe bien pour lui. Si on est moins chanceux, la crise escalade et on se retrouve avec un ado qui a encore plus de problématiques. » — Une citation de Mélissa Vachon, directrice de Jeunesse sans frontières

Mme Vachon souligne d’emblée que le rôle de son organisme a changé pendant la pandémie. Son rôle de soutien et d’intervention de crise a pris davantage de place. Cela nous arrive plus souvent d’avoir à faire du référencement vers des ressources spécifiques , confirme-t-elle.

Et la conséquence ultime d’une absence de ressources peut mener au déracinement de sa communauté. On se retrouve avec un ado avec de plus grands besoins quelques mois plus tard, et pour [y répondre], on doit l’envoyer vers la ville , déplore Mme Vachon.

Mélissa Vachon de Jeunesse sans frontières, à Gracefield (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Chez les ados, on a beaucoup compté sur le fait qu’ils étaient grands, autonomes et capables de s’organiser par eux-mêmes , constate la directrice de Jeunesse sans frontières.

Or, cette situation a entraîné beaucoup d’anxiété, et même de la difficulté à s’engager dans des activités.

« Il y a comme une perte d’espoir sur demain. » — Une citation de Mélissa Vachon, directrice de Jeunesse sans frontières

De son côté, Martine Bilodeau du CISSS de l'Outaouais assure que les demandes de services d’urgence demeurent en place. Toutes les situations qui sont urgentes sont traitées dans les 24 à 48 heures.

En attendant, Mélissa Vachon rappelle que la communauté et l’entourage des adolescents représentent aussi un appui à ne pas sous-estimer.

Avec les informations de Rebecca Kwan