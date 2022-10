L’édifice de l’ancien bar Le Flirt à Chicoutimi démoli

Le conseil d’arrondissement de Chicoutimi a autorisé la démolition du bar le 20 septembre dernier, malgré une recommandation inverse du Comité consultatif d'urbanisme (CCU).

La démolition vise à permettre à l’acquéreur d’agrandir le stationnement de l’entreprise de location d’autos National, située tout juste à côté.

La démolition avait d’abord été retardée en mai 2021 parce que l’immeuble construit dans les années 1880 s’était retrouvé sur une liste de bâtiments d’intérêt de Saguenay.

Ce n'est pas la première fois que le conseil d'arrondissement ignore une recommandation du comité d'urbanisme. La conseillère municipale Mireille Jean, qui est aussi présidente du CCU , est la seule conseillère à avoir voté contre.

Selon elle, la démolition de l'édifice pour faire un stationnement n’atteignait pas l'objectif de densifier le centre-ville.

Le chantier pour détruire l'immeuble du bar Le Flirt a débuté lundi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

On peut permettre une démolition, c’est lorsque des projets proposent une reconstruction dans les 18 mois, mais nous, la manière comment le comité l’a regardée, c’était : "On est au centre-ville de Chicoutimi, on veut augmenter la densité, on a un document qui nous donne les grandes lignes directrices lorsque quelqu’un nous demande de démolir, dans quelles conditions ça devrait être fait" Et ça ne respectait pas les conditions pour pouvoir accepter un tel projet , a expliqué Mireille Jean.

Dans la résolution adoptée par les conseillers, lors du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, il a été établi que le bâtiment n’a pas d’intérêt patrimonial .

L’édifice abritait un bar qui avait notamment été visé par une frappe du Service de police de Saguenay en juin 2019 relativement au trafic de stupéfiants.

Avec les informations de Mireille Chayer