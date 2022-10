Rendre des aurores boréales visibles pour des personnes daltoniennes

Les personnes atteintes de daltonisme peuvent parvenir à repérer quelque chose dans le ciel, mais elles ne sont pas nécessairement en mesure de constater la beauté de cette couleur , explique le directeur du marketing international pour Tourisme Yukon, Robin Anderson.

Il affirme que le partenariat vise notamment à rendre le territoire plus accessible et inclusif. Nous ne voulons laisser personne derrière , dit-il. Le Yukon est probablement une destination où les gens pensent qu’ils doivent avoir certaines habiletés physiques.

« Si vous n’avez jamais vu de rose, de turquoise ou de vert, comment parviendrez-vous à décrire des aurores boréales? » — Une citation de Robin Anderson, Tourisme Yukon

Les lunettes utilisent des filtres optiques spéciaux qui permettent d’élargir la gamme de couleurs et les rendre plus éclatantes, selon le PDG d’EnChroma, Erik Ritchie. Son entreprise se spécialise dans la confection de lunettes destinées à des personnes souffrant de déficience visuelle.

Les lunettes utilisent des filtres optiques spéciaux pour élargir la gamme de couleurs qu'un daltonien peut voir et les rendre plus éclatantes. Photo : CBC / Virginie Ann

Elles fonctionnent dans environ 80 % des cas de personnes daltoniennes qui ne peuvent pas déceler le rouge et le vert, mais pour la plupart des gens, elles améliorent leur vie [et] leur capacité à voir les couleurs , assure Erik Ritchie.

Il ajoute que le partenariat avec Tourisme Yukon est le plus important au Canada, bien qu’EnChroma n’en est pas à sa première collaboration avec une agence de développement touristique.

Cet automne, plusieurs paires de lunettes pour personnes daltoniennes sont disponibles gratuitement au Centre d’information touristique du Yukon, à Whitehorse. Robin Anderson indique que des opérateurs touristiques qui offrent des excursions d’observation d’aurores boréales peuvent en récupérer pour leurs clients, s'ils en ont besoin.

Ça fait toute la différence , soutient le propriétaire de l’entreprise touristique Epic North Tour Experiences, Tobias Barth. Nous avons ainsi l’occasion de fournir une meilleure expérience et nous en sommes heureux.

[Les clients] peuvent voir quelque chose qu’ils n’auraient probablement jamais pu observer avant , poursuit-il.

Selon l'Association canadienne des optométristes, les hommes sont plus fréquemment atteints de daltonisme que les femmes. Un homme sur dix souffre d’une déficience de couleurs, le plus souvent avec le rouge et le vert.

Avec les informations de Virginie Ann