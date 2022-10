La famille Addams : quand L’Artishow fait renaître sa troupe communautaire

Jo-Anne Donoghue se souvient de la dernière fois où L’Artishow a monté un spectacle avec une telle troupe, en 2000, avec une production originale intitulée Les enfants de Don Quichotte. C’est quasiment émouvant. Ça fait longtemps que je n’ai pas vécu ça , souligne la directrice et fondatrice de l’organisme.

Au fil des ans, les formations et les productions professionnelles jeunesse se sont imposées dans le calendrier de la compagnie. Mais l’envie de reproduire l’expérience la tenaillait, tandis que le besoin se faisait sentir, particulièrement chez les élèves devenus grands et souhaitant continuer d’évoluer. À un moment, je me suis dit: ‘Je m’ennuie de ça’. J’aime tellement l’esprit communautaire avec les gens de notre région, et surtout les gens qui sont passionnés des arts de la scène , poursuit Jo-Anne Donoghue.

Après des mois de travail, le résultat tient l’affiche au Théâtre de l’Île jusqu’au 6 novembre : La famille Addams met en scène les mêmes personnages drôlement lugubres que le film de Barry Sonnenfeld. Or, ils sont un peu plus vieux. Devenue une jeune femme, Mercredi a le malheur de s’amouracher d’un garçon normal , ce qui ébranle la paix (relative) dans cette famille délirante. Et les rôles sont portés sur scène par 14 comédiens-chanteurs qui, de jour, sont avocats, pharmaciens, professeurs…

« Un esprit communautaire extraordinaire »

La troupe communautaire répète assidûment depuis le mois de mars. Photo : Radio-Canada / Mélanie Campeau

Depuis le mois de mars, l’équipe a pu consacrer jusqu’à une vingtaine d’heures chaque semaine à répéter et à concevoir la pièce, des costumes aux décors.

Je suis vraiment éblouie par [leur] implication , souligne Mme Donoghue.

C’est de bon cœur que les comédiens ont fait des sacrifices en ce qui concerne leurs vies personnelles, dit Wassim Aboutanos, qui interprète Gomez Addams. Tous voulaient livrer le meilleur d’eux-mêmes, ajoute-t-il, alors que ce spectacle donne à plusieurs d’entre eux l’occasion de retrouver une passion d’antan, ou encore de jouer dans un tout premier spectacle s’adressant au grand public.

Ayant commencé à chanter il y a deux ans, et n’ayant jamais joué dans un autre contexte que celui d’une formation, Wassim Aboutanos est allé jusqu’à arrêter de consommer de l’alcool à deux mois des représentations pour s’assurer d’être en grande forme.

À 42 ans, Vicky Legros interprète le jeune Pugsley Addams, le cadet de la famille âgé de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Mélanie Campeau

Je suis issu du milieu sportif et je ne m’attendais pas à ce que ce soit autant, sinon plus exigeant qu’un tournoi. Le plus gros défi, c’est vraiment athlétique : à la fin du deux heures et demie, je suis vidé , fait-il valoir.

Ça fait du bien , commente Vicky Legros, qui, à 42 ans, apprend de nouvelles techniques de chant pour le rôle de Pugsley Addams, le cadet de la famille âgé de 10 ans. On a tous une autre job, mais on a tous dans notre cœur rêvé de faire ça un jour, professionnellement ou par plaisir. Rencontrer des gens qui sont un peu comme nous, qui, même à notre âge, se permettent de rêver, c’est libérateur , soutient-elle.

L’expérience ne prendra pas forcément fin pour tous le 6 novembre. Une autre production professionnelle de La famille Addams est en préparation à Montréal. Certains des comédiens de L’Artishow iront tenter leur chance aux auditions.

Avec les informations de Christelle D'Amours